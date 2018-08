I tre morti nell' incidente | Mussomeli un paese sconvolto ed in lutto

Incidente a Caltanissetta : tre morti : Tragico bilancio per un Incidente stradale avvenuto alle porte di Caltanissetta. Tre le persone morte ancora in corso di identificazione.

Parigi - attacco con il coltello : tre morti : Un uomo armato di coltello ha attaccato alcune persone in un sobborgo di Parigi . Nell'attacco sono morte tre persone. L'aggressione si è consumata a Trappes, una piccola cittadina della regione dell'...

Moresnet-Chapelle. Attacco in un ristorante tre morti : Un uomo ha accoltellato in un ristorante in Belgio diverse persone. L’assalitore ha ucciso due donne, ferito due persone ed

Calabria - tragedia nel canyon del torrente Raganello : i morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello, in ...

Incidenti sul lavoro - il giorno nero degli operai : 4 morti e un ferito grave in cinque incidenti. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

tre morti in spiagge Rimini e provincia : ANSA, - Rimini, 21 AGO - Tre persone hanno perso la vita questo pomeriggio, nel giro di pochi minuti l'una dall'altra, sulla spiaggia riminese. Il primo decesso è avvenuto a Rimini intorno alle 17. ...

Morti in torrente : tre vittime campane : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - "La tragedia del torrente Raganello, in Calabria, ha travolto anche la nostra Qualiano , Napoli, . Sono appena stato informato che due nostri concittadini, i coniugi Carmen ...

Calabria - 10 morti nel fiume. Ora si cercano tre dispersi : Il torrente Raganello ancora in piena sta rendendo difficili le ricerche di eventuali altre persone bloccate nelle gole all'interno del parco del Pollino (Calabria), intanto il numero dei morti è stato portato a 10. Nella notte uno dei feriti è deceduto in ospedale per un trauma toracico riportato nell'esondazione del torrente. Per quanto riguarda gli altri feriti, invece, sono almeno 5 le persone in gravi condizioni. Una bambina di 9 anni è ...

Sono 10 i morti nella tragedia del Pollino. Trovati vivi tre dispersi : Una gita tra le suggestive gole del Raganello, tra canyon e natura incontaminata. Una giornata incantevole sul Pollino, zona montana in provincia di Cosenza, al confine con la Basilicata, trasformata però in tragedia. In pochi istanti decine di persone Sono state travolte dalla piena del torrente mentre si trovavano proprio tra le gole, non lontano dal centro abitato di Civita, nei pressi del "ponte del Diavolo". Sono ...

Da Torre del Greco a Qualiano - tre morti napoletani nella tragedia del Pollino : Come già accaduto per la sciagura del crollo del Ponte Morandi a Genova - costato la vita a quattro ragazzi di Torre del Greco, una ragazza di Somma Vesuviana e un uomo di Casalnuovo - anche...