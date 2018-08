I servizi segreti palestinesi sventano un attacco contro Israele 

Forze armate e servizi segreti - Conte alle nomine più delicate : Si va verso una stagione di avvicendamenti in alcuni posti chiave delle Forze armate e dei Servizi segreti, i cui vertici potrebbero essere sostituiti entro l'autunno, forse già a settembre.Ferma restando la guida dell'Aisi, il Servizio segreto 'interno', in mano al generale dei Carabinieri Mario Parente, confermato a giugno dall'attuale governo per due anni, sono imminenti i cambi all'Aise e al Dis: il generale Alberto Manenti, capo del ...

Salvini - rivoluzione servizi segreti Via Pansa-Manenti : ecco chi arriva : servizi segreti, Matteo Salvini vuole la rivoluzione. Pronto il benservito a Pansa (capo del Dis) e Manenti (capo dell'Aise), prorogati da Gentiloni. ecco chi potrebbe arrivare al loro posto Segui su affaritaliani.it

Salvini - rivoluzione servizi segreti Via Pansa e Manenti : ecco chi arriva : servizi segreti, Matteo Salvini vuole la rivoluzione. Pronto il benservito a Pansa (capo del Dis) e Manenti (capo dell'Aise), prorogati da Gentiloni. ecco chi potrebbe arrivare al loro posto Segui su affaritaliani.it

Sicurezza : servizi segreti romeni - in aumento attacchi hacker a istituzioni finanziarie : Recentemente, l'Sri e altre istituzioni partner hanno individuato nei rispettivi paesi attacchi informatici su larga scala diretti contro diversi sistemi finanziari in tutto il mondo, si legge in un ...

[Il caso] Il no a Savona e l'attacco a Mattarella di 4mila troll russi. "Ucciso il fratello sbagliato". Indagano i servizi segreti : ... fomentare le tensioni socioeconomiche, accrescere l'instabilità politica dei paesi dell'area occidentale quando stanno per prendere decisioni strategiche ritenute dall'attore ostile sfavorevoli ai ...

Trattativa - la Falange armata e i servizi segreti deviati. I giudici : “Ravvisabili gli indizi di concorso nelle stragi mafiose” : nelle motivazioni della sentenza sulla Trattativa Stato-mafia, vero romanzo criminale degli ultimi 30 anni della storia di Italia, e nell’anno in cui sono caduti i 25 anni delle stragi del 1993 troviamo un intero capitolo, il numero 34, dedicato alla Falange armata, l’oscura sigla criminale che nei primi anni Novanta rivendicava ogni singolo fatto di sangue che sconvolgeva il paese: dai delitti della banda della Uno Bianca alle ...

Strage di Bologna - la mano dei servizi segreti : i documenti inediti sull'Espresso in edicola : Ma questa è stata anche la settimana della scomparsa di Sergio Marchionne, il manager che ha portato la grande industria dal 900 al nuovo secolo, da Torino al mondo. Lo ricordiamo come un "sovversivo"...

DIETRO LE NOMINE/ Rai & servizi segreti - il nuovo accordo Renzi-Berlusconi : Perché FI e Pd, non riescono a risalire la china? Perché non sono affatto disposti a guidare la barca in tempi difficili. E gli italiani lo hanno capito. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 06:01:00 GMT)DALLA CINA/ Lao Xi: il punto debole del governo che l'opposizione non vedeSCENARIO/ Tria-Draghi-Mattarella, il nuovo Governo che spaventa M5s e Lega, di A. Del Duca

Controllato dai servizi segreti USA il pallone regalato da Putin a Trump - : L'intelligence statunitense ha analizzato il pallone da calcio regalato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dal capo di Stato russo Vladimir Putin durante il summit di Helsinki. Viene ...

Russiagate - c'è la svolta : 12 agenti dei servizi segreti incriminati : Dalle indagini non è emerso alcun coinvolgimento dei principali personaggi della scena politica, così come fatto sapere dalla vice portavoce Lindsay Walters : "Non vi indicazioni del coinvolgimento ...

Processo per l'omicidio uruvija : la mano lunga dei servizi segreti : ... mentre il Processo penale per l' omicidio di Slavko uruvija è diventato paradigmatico dell'atteggiamento dell'attuale leadership politica serba nei confronti dei crimini del passato. Lo illustra al ...

Elezioni Midterm e fake news - Apple ha incontrato i servizi segreti USA - : Il meeting si sarebbe svolto in un'atmosfera tesa con le aziende del mondo IT che avrebbero più volte insistito per ottenere informazioni dai funzionari federali senza però riuscire a ottenere niente ...

Il governo parte dagli 007 : Parente ai servizi Segreti. Sarà direttore per due anni : Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Aisi). Si tratta dell'ex Sisde, ovvero il Servizio segreto civile italiano. Guidare un settore tanto delicato equivale ad avere molte più...

Ilona Staller - Cicciolina a La Confessione/ Video - spia per i servizi segreti : “Ho avuto paura di morire!” : Ilona Staller, Cicciolina ospite de “La Confessione” di Peter Gomez: ecco quando lavorava come spia per i servizi segreti: “Ho avuto paura che mi ammazzassero!".(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 15:54:00 GMT)