I migranti bivaccano in città | ​il leghista li sgombera da solo

ilgiornale

: RT @IelpoN: I #migranti in #Basilicata bivaccano e delinquono tutto il giorno, a spese della popolazione, vessata da politiche e investimen… - ClaudiaBruno00 : RT @IelpoN: I #migranti in #Basilicata bivaccano e delinquono tutto il giorno, a spese della popolazione, vessata da politiche e investimen… - 89Paoloemilio : Migranti: a Trieste decine bivaccano in centro città - Friuli V. G. - -

(Di sabato 25 agosto 2018) È andato personalmente arli, stanotte, il vicesindaco di Trieste. Paolo Polidori, volto noto della Lega dellain Friuli, ha ripreso in una diretta video il suo blitz notturno per cacciare una decina diche da giorni bivaccavano sulle Rive, in centro(guarda qui il video).L'impresa del vicesindaco ha rivitalizzato un tema molto caldo in Friuli Venezia Giulia. Ieri il governatore Fedriga ha annunciato un incremento dei controlli ai confini a Nord, in modo da fermare il flusso di clandestini in una "via" di migrazioni meno pubblicizzata di quella marittima ma comunque molto attiva. A Trieste l'afflusso di immigrati si trasforma in alcuni casi in bivacchi non autotorizzati."Il decreto Salvini, che è in questo momento in firma, ci consentirà di intervenire su quella che possiamo definire emergenza profughi a Trieste", aveva detto ieri in conferenza stampa il ...