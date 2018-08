I migranti a bordo della Diciotti verranno fatti sbarcare tutti

Nave Diciotti : Casi di sospetta tubercolosi a bordo - sbarco immediato per alcuni migranti : Visita a bordo degli ispettori del ministero, per dei Casi sospetti di tubercolosi L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno. Qualche ora prima alcuni ispettori del ministero della Sanità erano saliti a bordo dell’imbarcazione della Guardia ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i migranti a bordo' : Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave (Diciotti ndr) in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra l'autore di ...

Diciotti - Salvini : "Lavoro a soluzione positiva". Identificazione dei migranti a bordo? : Mentre a Catania la Croce Rossa Italiana ha proceduto a un'ispezione sanitaria sulla nave Diciotti su ordine del ministero della Salute e alle 17 è attesa una manifestazione antirazzista con lo slogan "facciamoli scendere", a Roma vanno avanti gli interrogatori del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta ascoltando alcuni funzionari del ministero dell'Interno, ma non il titolare del dicastero, Matteo Salvini, che si è detto ...

Diciotti - 16 migranti a terra. Ma gli altri restano a bordo : E mentre l'Ue non arriva al dunque e non trova una soluzione per i 150 immigrati a bordo della nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia Costiera resta ferma nel porto di Catania.Il governo giallo-verde non ha nessuna intenzione di prendersi tutti i migranti (come è già successo più volte in passato) e per questa ragione sta attendendo risposte sulla redistribuzione da Bruxelles. Risposte che non arrivano. E così i profughi rimangono sulla ...

Nave Diciotti - ispezione medica a bordo : Sbarco immediato per 16 migranti - 2 casi di sospetta tubercolosi : Teleborsa, - Sbarco immediato per 16 migranti dalla Nave Diciotti: si tratta delle donne ancora a bordo, 11, e cinque uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. È questo l'esito dell'ispezione ...

Tensioni a bordo della nave - i migranti rifiutano il cibo. Sospese tutte le visite : Condizioni sempre più difficili per i 150 profughi, in gran parte eritrei. Ore di tensione sul pattugliatore della guardia costiera dopo che un gruppo di migranti ha deciso di attuare lo sciopero ...

Diciotti - sciopero della fame dei migranti rimasti a bordo. Salvini : «I poveri italiani lo fanno tutti i giorni» : Cresce la tensione a bordo della Diciotti: i migranti hanno iniziato venerdì uno sciopero della fame. Lo conferma con un tweet anche il senatore Pd, Davide Faraone, in «contatto costante» con la ...

'I migranti a bordo della Diciotti stanno bene - non c'è nessuna emergenza' - parla il capitano Kothmeir : ... una delle ipotesi paventate per un eventuale indagine a carico della Stato, qui il capitano Kothmeir afferma: "Abbiamo spiegato loro che la loro vicenda è lenta anche a una situazione politica di ...

Diciotti - migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue : basta parole : Diciotti, migranti a bordo da 9 giorni. Salvini all'Ue: basta parole Non si sblocca la situazione a Catania, con 150 persone ancora sull’imbarcazione ormeggiata nel porto dal 20 agosto. Per lo sbarco si attende decisione Ue su ridistribuzione. Continua linea dura Italia. Salvini a Bruxelles: “basta con parole tante e risultati ...