I droni per fermare gli ambulanti | “Basta abusivi nel nostro litorale” 

DIRETTA / Guingamp Psg (risultato live 1-0) streaming video e tv : la sblocca Roux per i padroni di casa! : DIRETTA Guingamp Psg, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Seconda giornata nella Ligue 1, i parigini arrivano dal convincente 3-0 all'esordio(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Beach volley - Europei Under 18 Brno. Padroni di casa troppo forti : doppio nono posto per gli azzurri : Si ferma davanti a due coppie della Repubblica Ceca padrona di casa la corsa delle due coppie azzurre impegnate ai campionati Europei Under 18 di Brno. E’ nono posto sia per Costabile/Ditta in campo maschile che per Viscovich/Frascio in campo maschile: risultato da non disprezzare per due coppie che per la prima volta in carriera si affacciavano ad un palcoscenico internazionale e sono uscite di scena a testa alta senza mai smettere di ...

Genova : anziano disperso : anche i droni per le ricerche : Proseguono le ricerche di un uomo disperso da domenica a Campo Ligure, nell’entroterra di Genova. L’82enne era uscito per una passeggiata e non è rientrato a casa: sono stati i familiari a lanciare l’allarme domenica sera. A coordinare le operazioni i vigili del fuoco di Genova, impegnati insieme a polizia locale, carabinieri e volontari della protezione civile. Impegnati anche i sommozzatori che hanno perlustrato fiumi e ...

Diretta / Frosinone Sudtirol (risultato live 0-0) streaming video e tv : Occasione per i padroni di casa : Diretta Frosinone Sudtirol: info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa Italia, e messo in programma oggi 12 agosto allo Stirpe.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 20:32:00 GMT)

Lega - verso rottura con Forza Italia : “Partito morente”/ Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra : Lega, verso rottura con Forza Italia: “Partito morente. Inutile essere ipocriti, stanno più con il Pd che con noi”. Il piano di Salvini per impadronirsi del centrodestra. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:30:00 GMT)

TERZO POSTO A BURGOS PER L'ANdroni GIOCATTOLI SIDERMEC CON DAVIDE BALLERINI : Dopo il bel successo di ieri di Francesco Gavazzi, anche oggi la Vuelta a BURGOS ha visto i corridori delL'ANDRONI GIOCATTOLI SIDERMEC mettersi in bella evidenza. Nella seconda tappa da Belorado a ...

Il governo sfida il caporalato - Salvini : 'droni sui campi e svuoteremo i ghetti'. Strage di Foggia - aperte due inchieste : Anche il premier Conte nella città pugliese invoca misure contro lo sfruttamento. aperte due inchieste sulla Strage di braccianti. Oggi in programma due manifestazioni -

droni digitali per proteggere una centrale Enel : I due guardiani sono sempre all'erta, pattugliano il perimetro della centrale pronti a dare l'allarme in caso di malfunzionamenti o anomalie, o se qualche indesiderato si avvicina all'impianto. Uno è ...

droni - bot - algoritmi : le preoccupazioni degli esperti sul nostro futuro hi-tech : ... che ha dichiarato: 'L'intelligenza artificiale è un punto di svolta e questo rapporto ha immaginato come potrebbe apparire il mondo nei prossimi cinque o dieci anni. Viviamo in un mondo che potrebbe ...

droni-bagnino per soccorso in mare : salvagente arriva dal cielo : Roma, 26 lug., askanews, - Un bagnante tra le onde del mare è in difficoltà. Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che ...

Tecnologia - droni : ecco i nuovi robot per il soccorso in mare - lanciano salvagenti e canotti : Un bagnante in difficoltà? Dalla spiaggia decolla prontamente un piccolo drone che trasporta un salvagente e lo lancia in prossimità della persona che chiede aiuto. E’ questo lo scenario a cui, sempre più spesso, potremmo assistere sulle nostre coste, soprattutto in questo periodo di vacanze estive. Dopo le prime sperimentazioni, infatti, l’uso dei droni per il soccorso in mare si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che anche la Capitaneria ...

Nei cieli di Assisi arrivano i droni. Tre giorni di eventi per un meeting unico nel panorama del centro Italia : ... durante i tre giorni, si esibiranno alcuni dei migliori piloti Fpv racing Italiani del Team di Paolo Mirabelli, oltre a dimostrazioni e spettacoli. Il programma di Assisi Drones Festival sarà ...

Ragazza dispersa nel Bresciano : droni al lavoro : Tra le centinaia di soccorritori presenti nei boschi di Serle alla ricerca della 12enne autistica dispersa da giovedì ci sono anche i Vigili del fuoco permanenti di Trento con il nucleo droni. Due i mezzi utilizzati per le riprese aeree, insieme a due elicotteri LEGGI...

Vacanze a prova di paparazzi per George Clooney : "Niente droni sul lago di Como" : Il sindaco di Laglio, dove si trova la splendida villa dell'attore, ha firmato una specifica ordinanza