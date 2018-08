I conti non tornano | ci rimettiamo 12 miliardi

Scuola - numeri su organici che non tornano e continuano ad alimentare la precarietà : Non è pensabile che si debba avere lo stesso rapporto alunni-insegnanti quando il territorio è diverso per economia, ambiente e cultura. Occorre diversificare. Ma ad ogni modo, permane il vizio di ...

continuità territoriale sì - ma non per tutti : Nonostante l'iniezione di posti per garantire biglietti calmierati sulle tratte da e per la Sardegna con Roma e Milano, gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre risulta difficile volare a ...

Atletica – Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4×100 (conclusa poi con la squalifica del quartetto azzurro), nega a Filippo Tortu la gioia di prendere parte alla Continental Cup, in programma a Ostrava l’8 e 9 settembre. L’azzurro, convocato per correre i 100 metri nella selezione europea, è stato ...

La crescita frena : i conti del governo Conte non tornano : Investimenti al palo e aumento previsto del deficit pubblico si sommano a una frenata della crescita italiana. In attesa della prossima legge di bilancio che deve essere presentata entro fine ...

Pensioni - i conti non tornano : Quota 42 o 100 appaiono peggio delle misure attuali : Quota 100 resta la misura sulla quale il governo punterebbe nella prossima Legge di Stabilità, per iniziare a modificare il sistema Pensionistico e a superare la Legge Fornero. Quota 42, che giorno dopo giorno ha soppiantato la Quota 41, dovrebbe essere misura da approntare l'anno prossimo. Entrambi sono i provvedimenti che il governo sta valutando in materia di riforma delle Pensioni: sulle misure però ci sono numerosi dubbi, a partire da ...

"Ho perso gli arti perché non vaccinato contro la meningite - ma continuo a correre e scalare" : Nulla è impossibile: sembra confermarlo la storia di Andrea Lanfri. Classe 1986, originario di Lucca, è campione della Nazionale Paralimpica di Atletica Leggera, disciplina che ha iniziato a praticare pochi anni fa, dopo aver subito le conseguenze di una meningite con sepsi meningococcica a causa della quale il ragazzo, non vaccinato, ha perso entrambe le gambe e sette dita delle mani. A riportare la storia di Andrea è Il ...

Palermo - si scatena con la ballerina alla festa in piazza. Ma non ha fatto i conti con la moglie : la reazione è esilarante : Siamo a Prizzi, in provincia di Palermo. Fuori dalla pizzeria Agorà, dopo cena, la serata prosegue grazie alla musica e all’intrattenimento offerto da una ballerina professionista palermitana, Laura Evangelista. La ragazza scende dal cubo e coinvolge due uomini, che iniziano a ballare con lei. A un certo punto, però, interviene la moglie di uno dei due, che con schiaffi e spintoni lo porta lontano dalla piazza, sotto gli occhi divertiti ...

conti pubblici - Giorgetti : “Non escludo che si possa sforare il 3%” : Può escludere che si arriverà al 3% o oltre del rapporto deficit-Pil? «Io non escludo nulla», taglia corto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ai microfoni di Skytg24. «Io ritengo che questo fatto nuovo» del crollo del Ponte Morandi, «che ha dato una scossa a tutta la classe politica italiana e all’opinione pubblica...

Milan - non solo il caso Strinic : tarda il rientro di conti - i dettagli : Milan, Conti alle prese con un difficile rientro dopo la lesione del legamento crociato nel ginocchio sinistro Il Milan ha apparentemente tre terzini per fascia in difesa. Conti, Calabria ed Abate a destra, Laxalt, Rodriguez e Strinic a sinistra. Uno per parte però ha diversi problemi fisici. Noto il problema al cuore di Strinic che lo terrà fuori dal campo a tempo indeterminato, anche Conti tarda a rientrare dall’infortunio dello ...

Diretta/ Pordenone Venezia (risultato finale 1-1) streaming video e tv : Suciu pareggia i conti! : Diretta Pordenone Venezia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live delal partita amichevole che si gioca oggi alle ore 17.30 (sabato 18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:21:00 GMT)