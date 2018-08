Grande squalo bianco avvistato nell' Oceano | tre riprese da brividi

Vincenzo Nibali sogna in Grande : vincere la Vuelta è possibile? A un mese dall’operazione - i piani dello Squalo e le strategie : Vincenzo Nibali vorrebbe lottare per vincere la Vuelta di Spagna che scatterà sabato 25 agosto da Malaga. Questo sembra essere il sogno recondito dello Squalo a un mese dalla frattura della decima vertebra toracica, occorsa in seguito alla drammatica caduta sull’Alpe d’Huez al Tour de France. L’incidente con il tifoso, però, sembra ormai essere solo un lontano ricordo e negli ultimi giorni sembra avere fatto capolino un grande ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...

Tour de France - Nibali è già super e adesso c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne : Grande entusiasmo per lo Squalo – Classifica generale - altimetria e dettagli della 6ª tappa : Tour de France, Nibali brilla dall’inizio della corsa e domani c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne che sembra disegnato apposta per lui Un Nibali impressionante per brillantezza ed esplosività. Mai visto così nella storia della sua carriera ciclistica, neanche al Tour 2014 poi dominato: oggi è arrivato 10° sul traguardo di Sarzeau, migliore su tutti gli altri uomini di Classifica su cui aveva anche fatto il vuoto ai ...

Baleari - avvistato in mare un Grande squalo bianco lungo cinque metri : Un insolito e 'vistoso' bagnante si aggira nel Mediterraneo, non lontano da località turistiche gettonatissime quali Ibiza e Formentera. Si tratta di un 'Carcharodon Carcharias', nome scientifico dell'imponente squalo bianco. Un esemplare lungo cinque metri è stato avvistato qualche giorno fa nelle acque spagnole intorno alle isole Baleari dalla spedizione scientifica 'Alnitak 2018' che ne ha dato notizia sulla propria pagina Facebook. La novità ...

