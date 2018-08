Grande Fratello Vip | Maurizio Battista | Lisa Fusco e il papà di Belen Rodriguez tra i

Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese / Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste : Ken umano espulso dal Grande Fratello Vip inglese, Rodrigo Alves punito per delle frasi razziste. Si alza un polverone e la polemica arriva fino in Italia sbarcando su isocial network.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:28:00 GMT)

Rodrigo Alves - il Ken Umano : espulso dal Grande Fratello Vip inglese per frasi razziste : Perché il Ken Umano Rodrigo Alves è stato espulso dal Grande Fratello Vip inglese Dopo essere stato ospite del Grande Fratello italiano, Rodrigo Alves – il Ken Umano brasiliano – è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip inglese. Ma la permanenza dell’uomo non è durata molto: a poche settimane dall’inizio dello show, Ken è […] L'articolo Rodrigo Alves, il Ken Umano: espulso dal Grande Fratello Vip inglese per ...

Grande Fratello Vip - concorrenti : Lisa Fusco nel cast : Lisa Fusco concorrente del Grande Fratello Vip 2018 Il Grande Fratello Vip sta per tornare. La prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini andrà in onda, salvo slittamenti, lunedì 24 settembre in prima serata su Canale 5. La curiosità su chi potrebbe essere concorrente della nuova edizione non cessa e sono tantissimi i nomi che circolano da alcune settimane a questa parte. Tra questi sembrano ...

Grande Fratello Vip : Fabio Basile e Giulia Latini stanno insieme? : Fabio Basile insieme a Giulia Latini prima del Grande Fratello Vip Fabio Basile è stato paparazzato al mare insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia Latini. Come riportato dal sito Il Vicolo delle News, oltre a seguirsi sui social e scambiarsi reciproci likes, i due sono stati avvistati in Puglia in una zona non molto frequentata da personaggi famosi. Dopo cinque mesi, a maggio scorso la Latini è tornata single. La storia ...

Programmi tv - dal Grande Fratello Vip a XFactor : ecco il calendario della nuova stagione televisiva in partenza a settembre : A settembre la tv si riaccende e schiera l’artiglieria pesante per aggiudicarsi la gara degli ascolti. Il palinsesto è mobile e i cambiamenti dell’ultim’ora sono in agguato ma le date di partenza sono fissate. Rai 1 si affida a due concerti evento, entrambi dall’Arena di Verona, per aprire la stagione televisiva: Andrea Bocelli domenica 9 settembre e Claudio Baglioni sabato 15. Anche Canale 5 punta sulla musica partendo ...

Marina La Rosa - super sexy su Instagram 18 anni dopo il Grande Fratello : Era il Duemila e nella prima e indimenticabile casa del Grande Fratello faceva il suo esordio Marina La Rosa, alias ‘La gatta morta‘ che con la sua sensualità mai aggressiva aveva fatto girare la testa a quasi tutto il genere maschile rinchiuso a Cinecittà. 18 anni dopo non ha perso il suo fascino da femme fatale condito da tanta tanta ironia e lo dimostra con un video pubblicato su Instagram in cui, in vacanza ad Alicudi, rifà una ...

