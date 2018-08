Gp Belgio | Vettel deluso | ' Forse potevo dare di più | ma abbiamo il passo per fare una

Gp Belgio - Hamilton conquista la pole - Vettel secondo : Il britannico Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la pole position del Gp del Belgio, prova del Mondiale di Formula 1 che si disputa domani a Spa. In prima fila ci sarà anche il tedesco della ...

F1 : Belgio - pole Hamilton poi Vettel : ANSA, - ROMA, 25 AGO - Il britannico Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la pole position del Gp del Belgio, prova del Mondiale di Formula 1 che si disputa domani a Spa. In prima fila ci sarà ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono. Abbiamo un gran passo gara” : Sebastian Vettel è stato ancora una volta beffato dalla pioggia e non è riuscito a conquistare la pole position del GP del Belgio 2018 che sembrava scontata. A Spa-Francorchamps, infatti, ha fatto capolino l’acqua nel Q3 proprio come era successo in Ungheria e Lewis Hamilton è riuscito a emergere strappando la partenza al palo proprio davanti al tedesco. Il pilota della Ferrari annuncia comunque battaglia per la gara di domani e nelle ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen - ma Hamilton è vicino : Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco. Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Doppietta Ferrari - Vettel precede Raikkonen! Hamilton terzo : Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Le Ferrari hanno lanciato degli ottimi segnali in vista delle qualifiche che si disputeranno alle ore 15.00: Doppietta dei piloti in rosso con il tedesco che stampa 1:42.661 e precede Kimi Raikkonen di 63 millesimi. Lewis Hamilton però non molla ed è lì, ad appena 13 centesimi da Vettel. Quarta piazza invece per Valtteri Bottas, più ...

F1 - GP Belgio 2018 : sfida Ferrari-Mercedes in qualifica - Sebastian Vettel vuole la pole position : Giornata di qualifiche per il GP del Belgio, sul mitico circuito di Spa-Francorchamps ripartirà il Mondiale F1 dopo la pausa estiva e la caccia alla pole position si preannuncia altamente elettrizzante e appassionante. Oggi pomeriggio si definirà la griglia di partenza di una gara che potrebbe essere fondamentale per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton vanta infatti 24 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, il britannico è reduce ...