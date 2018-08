Gp Belgio | Hamilton conquista la pole | Vettel secondo

Formula 1 - GP Belgio : Hamilton si gode la pole. 'Le qualifiche più dure che io ricordi' : Una pole non propriamente annunciata per Lewis Hamilton a Spa. Dopo il dominio rosso Ferrari nelle prove libere, l'inglese della Mercedes ha indobinato il giro perfetto, o meglio, il migliore ...

F.1 - GP del Belgio - Hamilton in pole sull'asfalto bagnato di Spa : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale di F.1 2018. L'inglese della Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:58.179, riuscendo a domare la sua W09 sull'asfalto reso viscido da uno scroscio di pioggia che ha caratterizzato la Q3. Sebastian Vettel non è andato oltre il secondo posto, visibilmente deluso per il risultato odierno. Seguono le due Force India: Ocon terzo e Perez ...

Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “Potevo fare la pole anche senza pioggia. Domani sarà una bella gara” : Sorride, corre e salta davanti al pubblico un raggiante Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato una splendida pole position sull’asfalto bagnato di Spa-Francorchamps e Domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno. Il quattro volte iridato ha saputo domare le condizioni meteo avverse e ha preceduto il suo rivale diretto alla corsa al titolo, Sebastian Vettel, conquistando la ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

