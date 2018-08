Gol Boly | clamorosa rete di mano in Wolves-Manchester City VIDEO

calcioweb.eu

: Gol di mano di #Boly in #WolvesvCity 1-1, ma loro non hanno il #var. Noi invece sì, ma ha funzionato troppo bene e… - FBiasin : Gol di mano di #Boly in #WolvesvCity 1-1, ma loro non hanno il #var. Noi invece sì, ma ha funzionato troppo bene e… - Eurosport_IT : No VAR, no party ??? Il gol di Boly di braccio (e in fuorigioco) viene convalidato, Laporte pareggia: è 1-1 tra Wo… - SkySport : ???? #PremierLeague – 3^ Giornata ?? #WolverhamptonManCity #WOLMCI 1-0 ? #Boly (57’) Tutti gli aggiornamenti ? ??… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Goldi– E’ andato in scena un importante match valido per la Premier League, si sono affrontate, 1-1 il risultato finale. I padroni di casa passano in vantaggio al 57′ con, il pareggio della squadra di Guardiola arriva al 69′ con Laporte. Stop a sorpresa per il, gli uomini di Guardiola a quota 7 punti, ila 2. Ma la partita è finita nella bufera per il vantaggio delha colpito il pallone con la, laera dunque nettamente da annullare. Due punti persi per il, risultato che alla fine del campionato potrebbe anche pesare. GOLVAR is a must… pic.twitter.com/bvJCPe2kVv — #Perubahan (@BangCepot77) 25 agosto 2018 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo Gol...