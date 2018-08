Gli animali più bizzarri del mondo | chi vincerà la sfida?

Delfini e fenicotteri : relax tra Gli animali : L'APPUNTAMENTO Il mondo dei fenicotteri rosa ha conquistato, qualche tempo fa, gli esperti di moda e design che hanno impreziosito ogni genere di accessori ed elementi di arredo con l'immagine di ...

Orrore neGli allevamenti di visoni : animali mangiati vivi dai loro compagni | Le immagini : immagini terribili provenienti dalla Lituania mostrano scene di cannibalismo negli allevamenti di visoni destinati alla...

Animali : per 9 over 65 su 10 miGliorano la vita : Vivere con un animale migliora la vita: è quanto sostengono 9 italiani su 10 tra gli over 65, per i quali la compagnia di cani e gatti ha un impatto positivo sulla salute e sull’umore, oltre a ridurre la sensazione di solitudine e aumentare la serenità. E’ la fotografia che emerge da una ricerca condotta da Senior Italia FederAnziani e Mars Italia, realizzata su un campione di 1.670 over 65 tra possessori e non possessori di Animali, ...

Asia Argento testimonial di Me Too? È come un macellaio testimonial deGli animalisti : ... e non famose, che quotidianamente devono affrontare violenze, discriminazioni e umiliazioni, senza i privilegi, i guadagni e la promiscuità opportunistica propri del mondo dello spettacolo. Questo a ...

Festa del Sacrificio : iniziata stamane la mattanza deGli animali : “E’ iniziata stamattina (in anticipo rispetto al calendario ufficiale che la dava in inizio questa sera) la Festa del Sacrificio, la seconda Festa per importanza del mondo islamico che in questi giorni interessa anche oltre un milione e mezzo di musulmani italiani o residenti in Italia oltre circa 200.000 clandestini presenti“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA in una note. “Questa Festa prevede ...

Animali : Gli Ibis non sanno più migrare - al via progetto per reinsediarli in Italia : Qualche giorno fa è iniziata una missione che ha lo scopo di reinsediare in Italia la specie dell’Ibis eremita, un uccello migratore, che non sa più “migrare”: 31 esemplari sono partiti dal lago di Costanza, in Germania, seguendo un piccolo aereo ultraleggero, che mostra loro la strada, fino al lago di Orbetello, dove arriveranno fra due-tre settimane. Si tratta di un viaggio di 1000 km, attraverso le Alpi. Il progetto europeo ...

Animali resilienti : ecco le lucertole che sfidano Gli uragani : Si aggrappano a ogni costo pur di resistere alla potenza del vento durante le tempeste e gli uragani, rimanendo tra i pochi superstiti. Sono le piccole lucertole che vedete in questo video, oggetto di studio di un team internazionale di scienziati guidati dall’Università di Harvard. Per sfidare queste catastrofi naturali, hanno sviluppato un corpo più piccolo, e zampe più lunghe e adatte alla presa: è il segno che gli eventi avversi ...

Emergenza per Gli animali che vivevano sotto a ponte Morandi : come aiutare | : Veronica Venezia è la coordinatrice dei soccorsi per gli animali delle famiglie sfollate e cura i mici della colonia felina "I gatti ferrovieri di Anna" rimasti nella zona rossa. Tra foto e annunci fake, l'elenco dei numeri e delle associazioni verificate per chiedere aiuto o donare cibo

Il gatto Keba e Gli altri animali recuperati nelle case deGli sfollati dal crollo del ponte di Genova : È stata Keba, una giovane tigrata, la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, sono entrati nelle abitazioni sfollate nell’area del ponte Morandi, in Valpolcevera. Ci sono alcune decine di animali, gatti, ma anche cani, tartarughe, canarini e al momento - hanno spiegato i responsabili dei soccorsi al varco di via Fillak...

Crollo ponte Genova : in corso il recupero deGli animali nelle case degli sfollati : Keba è stata la prima gattina messa in salvo dai vigili del fuoco che, in queste ore, stanno entrando nelle abitazioni degli sfollati nell’area del ponte Morandi, a Genova. Recuperate decine di animali, come gatti, cani, tartarughe, canarini. Successivamente si passerà al recupero dei documenti dei residenti e dei loro ospiti. Impossibile per motivi di sicurezza fare entrare gli abitanti nelle loro case. L'articolo Crollo ponte Genova: in ...

Gli animali leggendari che gli italiani hanno visto d'estate : Il primo caso e forse anche il più clamoroso, tanto da suscitare l'attenzione della stampa internazionale, risale all'estate del 1966 e riguarda quello che fu battezzato 'Il mostro della palude' di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. A scriverne fu un giovane corrispondente del Corriere, Giuseppe Gallizzi, a cui un brigadiere dei carabinieri riferì le lamentele dei cittadini della zona dello stagno di via Pace ...

Gli animali leggendari che gli italiani hanno visto d'estate : Il primo caso e forse anche il più clamoroso, tanto da suscitare l'attenzione della stampa internazionale, risale all'estate del 1966 e riguarda quello che fu battezzato 'Il mostro della palude' di ...

'Non ti voGliamo più' : miGliaia di bambini adottati vengono abbandonati - nemmeno fossero animali domestici - : Oppure mettono al mondo un paio di figli biologici e all'improvviso si accorgono che quel bambino "non loro" è di troppo. O semplicemente, «qualcosa non funziona fra di noi»'. E decidono così di ...

Difesa deGli animali - Brigitte Bardot contro il ministro dell’Ecologia : “Rammollito e codardo” Lui : “Manipolatrice” : “Rammollito, codardo e buono a nulla”: queste sono le parole con cui l’attrice Brigitte Bardot ha apostrofato il ministro dell’Ecologia Nicolas Hulot. La star e modella francese, oggi impegnata nella Difesa degli animali, ha rimproverato il ministro francese di non aver vietato l’uso di trappole crudeli nella caccia – che fanno strage di allodole e rondini – e di aver autorizzato l’uccisione di 40 ...