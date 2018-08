Giuseppe Conte | si mette malissimo | schiacciato tra Mattarella e Salvini | qua viene giù

Giuseppe Conte - il violentissimo attacco di Alessandro Sallusti : 'L'Italia naufraga - sali a bordo c***' : 'Presidente Giuseppe Conte , vada a bordo caz***'. La citazione è nota e rimanda al famigerato ordine del comandante De Falco al collega Schettino , la notte del disastro del naufragio della Costa ...

Sergio Mattarella - il retroscena sulla telefonata a Giuseppe Conte. Il piano : isolare Matteo Salvini : I retroscena dei quirinalisti descrivono Sergio Mattarella come 'preoccupato e irritato' per il caso Diciotti , la nave della Guardia Costiera con a bordo l'equipaggio italiano e 177 migranti che da ...

Il nuovo diritto civile secondo il Prof. Giuseppe Conte - presidente del Consiglio : C’era d’aspettarselo. Non si poteva ragionevolmente sperare che l’afflato populista degli ultimi mesi risparmiasse le fondamenta del nostro ordinamento giuridico. C’ha pensato, così, il presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, a cominciare a riscrivere il capitolo della responsabilità civil

Pd contestato ai funerali di Genova - Giuseppe De Rita : 'Giusto così - e cambiare nome non servirà a nulla' : Giusto fischiare gli esponenti del Pd ai funerali di Genova . A parlare, intervistato da Repubblica , il sociologo Giuseppe De Rita , presidente del Censis . 'Qualche volta il primo buuu non è del ...

Giuseppe Conte non è il ‘premier’ della Repubblica Italiana : Lo troviamo pronunciato anche nei più importanti telegiornali nazionali, scritto anche negli articoli delle più grandi testate giornalistiche italiane: "il premier qui" "il premier lì" in riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un anglismo improprio, il cui uso è ormai vecchiotto, ma che continua ad essere del tutto improprio per motivi piuttosto semplici che chi scrive e parla (e ascolta e legge) dovrebbe tenere ...

Comunicato - del presidente del Consiglio Giuseppe Conte : Oggi il Governo, tramite la competente Direzione del Ministero delle Infrastrutture, ha formalmente inoltrato a 'Autostrade per l'Italia' la lettera di Contestazione che avvia la procedura di ...

Giuseppe Conte annuncia l'avvio della revoca della concessione di Autostrade : "Non aspettiamo la giustizia" : Stato d'emergenza per 12 mesi, primi 5 milioni di euro, avvio della procedura di revoca della concessione alla Società Autostrade. Queste le prime misure varate dal Consiglio dei ministri che si è riunito in Prefettura a Genova - alla presenza del premier Giuseppe Conte, i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro Danilo Toninelli e con la presenza in collegamento telefonico degli altri ministri.In primo luogo, ha ...

Crollo ponte Genova : il premier Giuseppe Conte sul luogo del disastro

Attacco finanziario - il vertice tra Giuseppe Conte - Matteo Salvini e Luigi Di Maio : il segnale della crisi : Un vertice a Palazzo Chigi per disinnescare, almeno mediaticamente, i rischi della 'tempesta di Ferragosto'. Una nota ufficiale comunica l'esito del confronto telefonico di lunedì tra il premier ...

Giuseppe Conte - il resiliente che vuole uscire dall’ombra : A volte un uomo gira il mondo per cercare se stesso. E poi torna a casa per ritrovarsi. Giuseppe Conte aveva lasciato che era bambino la sua Volturara Appula (Foggia) per la vicina San Giovanni Rotondo, dove papà Nicola aveva iniziato a lavorare come segretario comunale. Mezzo secolo dopo, ci ritorna per ricevere le chiavi della città. E si ritrova presidente del Consiglio. «Non ci avrei mai creduto», ha confessato. Le sue dieci settimane e ...

Giuseppe Conte posta un video messaggio su Facebook per dire cosa? : Per la prima volta da quando è premier Giuseppe Conte posterà oggi su Facebook un suo video messaggio. Non è un amante dei social network, il presidente del Consiglio, che oggi ha però scelto Facebook per dire la sua sul momento politico del Paese, sui primi provvedimenti del suo governo (Milleproroghe e Decreto Dignità), chissà se toccherà anche le questioni internazionali più calde, ...

Giuseppe Conte : "Il cambiamento è iniziato - ora sfide cruciali" : A pochi giorni dalla lunga conferenza stampa in vista della chiusura dei lavori del Parlamento, il Presidente del Consiglio ha deciso oggi di ribadire ancora una volta cosa è stato fatto in questi due primi mesi di governo e lo ha fatto con videomessaggio su Facebook.Prima di elencare i traguardi raggiunti, Giuseppe Conte ha voluto sottolineare per l'ennesima volta come il volere e le esigenze dei cittadini sarebbero state rispettate e come ...

Giuseppe Conte alla ricerca di Giuseppe Conte : Giuseppe Conte prova a dismettere i panni da professore universitario che lavora in silenzio sui dossier e a ritagliarsi un posto al sole "mediatico" nel suo ruolo, ovvero quello di Presidente del Consiglio. Dopo essersi chiuso nel suo ufficio a Palazzo Chigi, lasciando l'intero palcoscenico ai due vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il premier ha dovuto infatti cedere alla strategia comunicativa del portavoce Rocco Casalino. E far ricredere i ...

