GIORNALI Stampa cattolica al bivio | le due rivoluzioni chieste dal Papa

«Genova - fischi al Pd». E Casalino sfida la stampa : «Voglio vedere i GIORNALI domani...» : Prima invia a decine di giornalisti il link ad un articolo de Il Fatto quotidiano , che, all'inizio dei funerali per il disastro di Genova, riporta «i fischi ai parlamentari del Pd, mentre per il ...

Trump contro i GIORNALI Usa : 'Io voglio la vera libertà di stampa' : Donald Trump va al contrattacco dopo l'ondata di editoriali contro i suoi attacchi ai media Usa, in risposta all'appello del Boston Globe. E in un tweet afferma di non volere altro che "la vera ...

Trump attacca i GIORNALI uniti per difendere la libertà di stampa : colludono : Il punto è che la stampa è LIBERA di scrivere e dire qualsiasi cosa voglia ma molto di quello che dice è FAKE NEWS, promuovendo un'agenda politica o semplicemente tentando di fare del male alla gente.

Usa - oltre 300 GIORNALI contro la “guerra sporca alla stampa” di Donald Trump : “Non siamo nemici del popolo” : “Non siamo nemici del popolo”, così oltre 350 testate statunitensi si sono schierate contro la campagna di attacchi alla stampa libera condotta dal presidente Donald Trump. La mobilitazione è stata guidata dal Boston Globe che ha chiesto a tutti i media americani di pubblicare oggi, 16 agosto, un editoriale a sostegno della stampa libera. È da tempo, infatti, che Trump etichetta i giornalisti e i quotidiani che non condividono la sua ...

Usa - oltre 300 GIORNALI contro Trump : vogliamo stampa libera - : Molteplici le adesioni all'iniziativa del "Boston Globe" per una informazione indipendente: tra gli editoriali contro il presidente statunitense pubblicati in contemporanea, c'è anche quello del "New ...

Il GIORNALIsta Gervasoni minacciato sui social - la solidarietà del Cdr de La Stampa : Il Cdr de La Stampa esprime la propria solidarietà al collega Federico Gervasoni che ha ricevuto insulti e minacce sui social a seguito di un articolo su «Avanguardia Nazionale» pubblicato dal nostro quotidiano....

Trump come Casalino. Prima l'attacco - poi la retromarcia con accuse ai GIORNALI : ecco l'approccio sovranista alla stampa : Prima l'attacco a mezzo stampa, poi la marcia indietro e annesse critiche proprio alla stampa, rea di travisare e diffondere fake news. E' questo l'approccio sovranista ai mezzi di informazione, uno schema che si ripete sotto varie forme e ma con puntualità svizzera. I giornali americani lo sanno bene lavorando con un presidente come Donald Trump. Il tycoon non risparmia attacchi ai quotidiani già da Prima del suo insediamento alla ...

5 stelle vs stampa : il GIORNALIsmo ha una funzione pubblica che dovrebbe essere sostenuta : È tipico dei movimenti nuovi e demagogici prendersela con i giornalisti, è il Movimento 5 stelle non fa eccezione. "Pennivendoli", "inchiostratori", "falsari", "carogne", "morti che camminano", "servi"... giusto per rammentare alcune delle affettuosità rivolte da Beppe Grillo alla categoria. O l'ipocrisia di Di Battista e Di Maio che, per una volta uniti, quando "la stampa" scrisse che avrebbero dato vita a un governo con la ...

GIORNALIsti : cronista cacciato da consiglio comunale - solidarietà Assostampa Sicilia : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "La libertà di espressione, la libertà di stampa e il diritto di cronaca non possono essere fermati in nessun luogo della Sicilia, nemmeno a San Cipirello dove nei giorni scorsi il collega Leandro Salvia, cronista attento e scrupoloso, è stato costretto a lasciare l’aul

GIORNALIsti : minacce alla redazione di TP24 - solidarietà Assostampa Sicilia : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Le segreterie regionale e provinciale dell’Associazione Siciliana della Stampa esprimono "la più viva solidarietà e sono a fianco della redazione del quotidiano on line TP24 di Marsala e del suo direttore Giacomo Di Girolamo raggiunti da pesanti minacce da parte di noti