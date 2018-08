“Giorgio Manetti mi accende” Il ‘gabbiano’ di Uomini e Donne fa colpo sull’attrice

caffeinamagazine

(Di sabato 25 agosto 2018) “Quando guardo Giorgiomi si accende tutto”. Gegia, al secolo Francesca Antonaci, intervistata per il settimanale Spy ha confessato quando il noto cavaliere del trono Over dile piaccia. “Da anni non mi perdo una puntata – racconta a Spy – io però guardo la versione Over, i vecchietti insomma. Anzitutto sono spunto di cabaret, perché sono dei personaggi eccezionali del popolino di paese. Maria, poi, ha un’intelligenza superiore alla media”. Proprio a proposito di ‘troni’, l’attrice ricorda di essere stata corteggiata in tv. La donna ha svelato di avere già ricevuto un invito da parte della redazione del programma che le aveva chiesto se fosse interessata a partecipare alle puntate per corteggiare proprio Giorgio. Gegia ha risposto di no ma ha rivelato che, se l’invito arrivasse da parte di Maria De Filippi in persona, non esiterebbe ad accettare: ...