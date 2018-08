eurogamer

: Giocatore di CS:GO 'McSkillet' muore in uno schianto con la sua supercar #CS:GO - Eurogamer_it : Giocatore di CS:GO 'McSkillet' muore in uno schianto con la sua supercar #CS:GO -

(Di sabato 25 agosto 2018) Ildi CS:GO nonché YouTuber noto come Trevor '' Heitmann ha perso la vita in un incidente ad alta velocità su una superstrada a San Diego, riporta PCgamer.L'incidente si è verificato poco dopo le 16:30, ora locale, di giovedì. Heitmann era a bordo della sua McLaren 650s del 2014, e viaggiava a oltre 100 miglia all'ora nella direzione sbagliata, scontrandosi con un SUV Hyundai. Loha ucciso sul colpo l'autista del SUV, un signore di 43 anni e la sua passeggera, una bambina di 12 anni.Lo YouTuber ha mostrato il suo bolide ai suoi fan in un video pubblicato nel dicembredel 2017, video che riportiamo di seguito. Read more…