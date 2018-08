Genova | viadotto Morandi | Bizzarri | ' Raccontate le vostre storie sul ponte'

Genova - un testimone racconta come è crollato il Viadotto : Ha assistito tutto dalla sua finestra di casa e racconta quei drammatici momenti ricostruendo la sequenza -

La Scuderia Ferrari rende omaggio alle vittime del Crollo del ponte Morandi a Genova in occasione del GP del Belgio: l'immagine del ponte Morandi è unita allo stemma di Maranello disegnato sulla livrea delle due monoposto, di Vettel e Raikkonen, in pista a Spa. L'omaggio è accompagnato da un messaggio: "Nei nostri cuori".

Genova - Procura non ha ancora dato ok a dissequestro resti viadotto : Genova, 23 ago., askanews, - La Procura di Genova non ha ancora dissequestrato i monconi di Ponte Morandi. Lo ha reso noto il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, uscendo dalla riunione con ...

Crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Nella notte e questa mattina sono stati uditi rumori provenienti dal moncone est del ponte Morandi a Genova: in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. Sono stati attivati accertamenti tecnici, ancora in corso. La zona rossa è interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche.

Genova - crollo viadotto Morandi : tiranti ridotti del 20% : Una notizia inquietante quella che emerge da un recente rapporto pubblicato dal noto settimanale L'Espresso. Il giornale ha infatti acquisito una documentazione relativa ad un verbale di una riunione tenuta il primo febbraio scorso, che dimostra come tutti fossero a conoscenza della grave situazione in cui versava la struttura. Tra queste figurano anche il Ministero per le Infrastrutture e la stessa società Autostrade per l'Italia. I tiranti ...

Crollo viadotto Morandi a Genova : in Svizzera 40 ponti in “stato critico” : Nonostante le rassicurazioni delle autorità svizzere dopo il disastro di Genova, secondo quanto riportato oggi dal “Sonntagsblick“, anche in Svizzera vi sono ponti e viadotti autostradali che necessitano, con una certa urgenza, di essere risanati: circa 40 strutture, ossia l’1% circa del totale, presentano elementi che sono in uno “stato critico”. Il quotidiano spiega di avere potuto consultare il nuovo Rapporto ...

Crollo Ponte Genova : folla per la famiglia inghiottita dal viadotto : Pinerolo si è stretta intorno ad Andrea Vittone, 49 anni, sua moglie Claudia Possetti, 48 anni, e ai figli della donna Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, tutti morti nel Crollo del Ponte Morandi, a Genova. Oggi pomeriggio ad attendere le quattro bare scure dinanzi al duomo c’erano circa un migliaio di persone. In silenzio hanno mostrato la loro vicinanza ai familiari delle vittime, che nei giorni scorsi avevano annunciato di non ...

Crollo Ponte Genova - Fiumicino : chiesta la manutenzione del viadotto in aeroporto : “A distanza da un anno e mezzo dagli eventi sismici che hanno scosso il Centro Italia e dopo i recenti fatti di Genova, abbiamo nuovamente scritto ad Astral per avere notizie sullo stato di sicurezza della struttura e sul cronoprogramma di manutenzione del viadotto dell’aeroporto di Fiumicino. Astral stessa annuncio’ che tale operazione sarebbe stata concertata con la Regione. Facendo proprie le preoccupazioni dei cittadini, ...

Crollo viadotto Genova - psicologo : “Trauma di massa - ansia e terrore nell’attraversare altri ponti” : “Penso che chiunque sia stato colpito dalla tragedia del 14 agosto ma anche molti dei miei pazienti manifesteranno ansia e terrore nel dover attraversare altri ponti autostradali, soprattutto se costruiti più di mezzo secolo fa e non adeguatamente controllati e regolarizzati. Dobbiamo tutti affrontare questo trauma di massa, a partire dalle nostre famiglie, parlandone con i gruppi delle persone che rappresentano i nostri affetti oltre ad ...

Crollo ponte Genova - le immagini del viadotto Morandi che “poggia” sulle case di via Fillak : Stanno facendo il giro del web le immagini che mostrano come la parte ancora in piedi del ponte Morandi di Genova si "poggi" sugli edifici sottostanti, che sono stati costruiti prima del viadotto. Da queste case sono state evacuate circa 700 persone per evitare pericoli in caso di ulteriori crolli della struttura.Continua a leggere

Genova - quei tetti a pochi centimetri dal viadotto. Le foto del Ponte Morandi dal ’63 ad oggi : la costruzione nata sui palazzi : Nei frame catturati da un filmato storico, quelle case erano già lì nel 1963 quando sono iniziati i lavori del Ponte Morandi di Genova, crollato il 14 agosto 2018. Un Ponte definito all’avanguardia ma fragile, bisognoso di continue manutenzioni. Nel clima ottimista degli anni Sessanta, del boom economico, però, tutto sembrava possibile per la tecnologia e la creatività italiana. Anche costruire a pochi centimetri ...

Crollo Genova - Toti : voglio viadotto sul Polcevera entro un anno : Genova,, askanews, - Come interventi per la gestione dell'emergenza e il ripristino provvisorio della mobilità "siamo nell'ordine dei milioni di euro: il tema dell'emergenza da un punto di vista ...

ponte Morandi crollato a Genova, ultime notizie e Video: 38 morti, 15 feriti, 10-20 dispersi. Scontro Governo-Autostrade, resta il caos degli sfollati: Toti, "case entro un anno"