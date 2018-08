Genova | da Autostrade un milione e mezzo alle famiglie sfollate

Genova - crollo ponte Morandi : Autostrade versa 1 - 5 milioni di euro alle famiglie : Autostrade per l'Italia ha finora versato 714 mila euro a 74 famiglie, il resto dei bonifici partirà lunedì fa sapere la società in una nota. Ciascuna famiglia sta ricevendo un contributo tra gli 8 e i 12mila euro che si andrà ad aggiungere agli indennizzi per i parenti delle persone decedute e ferite e per chi ha perso la casa.Continua a leggere

Crollo ponte Genova : Autostrade paga 1 - 5 milioni alle famiglie sfollate : A seguito del Crollo del ponte Morandi a Genova, Autostrade per l’Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie, costrette ad abbandonare la propria abitazione: lo rende noto la società. La suddetta cifra salirà a circa 1,5 milioni di euro lunedì mattina, quando andranno in pagamento gli ulteriori 90 nuovi bonifici già predisposti. I contributi erogati da Autostrade per ...

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Genova - Autostrade : già versati contributi a 74 famiglie sfollate : Roma, 24 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia comunica di aver già versato, alle ore 12 di oggi, i contributi economici richiesti a 74 famiglie di Genova costrette ad abbandonare la propria ...

Crollo ponte Genova - dal comitato tecnico ok al progetto di Autostrade : “Ma il metodo era fallace” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha revocato l'incarico dell'architetto Roberto Ferrazza come numero uno della commissione d'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi di Genova, da cui anche l'ingegnere Brencich ha rassegnato le dimissioni. I due qualche tempo fa avevano dato l'ok al progetto di Autostrade di messa in sicurezza del viadotto anche se "presentava elementi discutibili relativi alla resistenza del calcestruzzo".Continua a ...

Crollo Genova - l’allarme del Consorzio autostrade siciliane : “Intervenire subito su 15 ponti” : Il Consorzio autostrade siciliane ha stilato un rapporto nel quale evidenzia come nell'isola siano 15 i ponti su cui intervenire subito, oltre a 80 sovrappassi, per evitare il ripetersi di tragedie come quella del ponte Morandi di Genova. A preoccupare maggiormente i viadotti di Messina e del barcellonese.Continua a leggere

Genova - TOTI : “DEMOLIREMO L‘INTERO PONTE MORANDI”/ Ultime notizie - “il piano da Autostrade in 5 giorni” : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:26:00 GMT)

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

Crollo Ponte Genova - Autostrade : “Versati i primi contributi alle famiglie” : Autostrade per l’Italia comunica che questa mattina sono stati versati dalla societa’ i contributi economici alle prime 25 famiglie coinvolte nell’emergenza causata dal Crollo del viadotto Polcevera a Genova. A beneficio di queste famiglie, che si erano rivolte nelle giornate di ieri e dell’altro ieri ai due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l’Italia presso il Centro Civico Buranello e la Scuola Caffaro, ...

