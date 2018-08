Furia Napoli su de Magistris | «In curva con i tifosi più discussi»

Cristiano Ronaldo-Juve - l’accoglienza shock dei tifosi del Napoli : il VIDEO che fa inFuriare i bianconeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è concluso nelle ultime ore la trattativa di calciomercato del secolo, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni del miglior calciatore al mondo. Un innesto super non solo per i bianconeri ma per tutto il calcio, si avvicina un evento incredibile che è quello delle presentazione di lunedì allo Stadium, un appuntamento seguito da tutto il mondo. Nel frattempo sul web sta circolando un VIDEO che ha ...