Fulmine su una spiaggia in Salento | 13enne gravissimo | è stato intubato

Un ragazzino di 13 anni è stato colpito da un Fulmine su una spiaggia in Salento : Un ragazzino senegalese di 13 anni è stato colpito da un fulmine mentre con due amici aveva cercato riparo sotto un ombrellone a Porto Cesareo, nel Salento. Nel primo pomeriggio un temporale si è abbattuto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi "Tabu'" e le "Dune". Il giovane è un ambulante che con un 18enne anche lui senegalese vendeva monili sulla spiaggia. Il terzo ferito ...

Olbia. Fulmine si abbatte su una pista dell’aeroporto : dipendente sotto choc : Il maltempo non sta risparmiando la Sardegna. Nel corso di un violento temporale un Fulmine è caduto su una pista

Maltempo - violenti nubifragi nel Sannio : un Fulmine colpisce una casa [VIDEO] : Ancora Maltempo e nubifragi sul Sannio. A Melizzano un fulmine si è abbattuto su una casa generando un incendio domato dai vigili del fuoco. A causa della forte pioggia disagi si sono registrati alla circolazione stradale e, in particolare, lungo la Statale Appia, all’altezza di Tufara Valle. Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio [VIDEO] L'articolo Maltempo, violenti nubifragi nel Sannio: un fulmine colpisce una casa [VIDEO] sembra ...

Fulmine colpisce albero di una barca nell’Isola di Pietro di Morandi/ Video Carloforte : boato e fiammata : Carloforte, dove è stata girata la fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, colpito da un terribile temporale: un Fulmine colpisce in pieno l'albero di una barca.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Fulmine colpisce una casa - un uomo salvo per miracolo : MASSA LUBRENSE. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi quando un Fulmine ha colpito la sommità del terrazzo di un'abitazione di Massa Lubrense. Poco dopo le 15 sulla zona della costiera ...

Maltempo Molise : Fulmine danneggia tetto di una casa a Montenero di Bisaccia : Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Basso Molise a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore: un fulmine ha danneggiato un’abitazione a Montenero di Bisaccia (Campobasso), numerosi gli scantinati allagati. I pompieri di Termoli e del Distaccamento di Santa Croce di Magliano (Campobasso) sono intervenuti in diversi scantinati di Portocannone (Campobasso). L'articolo Maltempo Molise: fulmine ...

Un Fulmine le entra in casa : grave una donna sbalzata dalla finestra AGGIORNAMENTI : ... Todi, ecco il programma della settimana di Ferragosto Successivo: Doppio lutto nel mondo della ristorazione a Passignano Redazione La VETRINA di TuttOggi.info Che tempo fa a Perugia TUTTOGGI.INFO ...

Aosta - colpita da Fulmine : grave una turista genovese : Un turista genovese di 69 anni è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Parini di Aosta dopo essere stato colpito da un fulmine. L’incidente si è verificato in località Les Hors, nel comune di La Salle. L’anziano è stato colpito direttamente e trapassato dalla scarica elettrica. Una donna di 65 anni, che era con lui, è stata invece sbalzata ed e’ rimasta ferita in modo non grave. Sul posto e’ ...

Maltempo nel Salento - dimesso il giovane turista colpito da un Fulmine a Punta Prosciutto : per fortuna sta bene : Sta meglio ed è stato dimesso dall’ospedale di Manduria, in provincia di Taranto, il turista 24enne che ieri, durante il nubifragio che s è abbattuto a Punta Prosciutto, in località Porto Cesareo, in provincia di Lecce, avrebbe appoggiato il piede in una pozzanghera vicino alla quale c’è un palo della luce, prendendo una scossa elettrica. Il giovane è stato quindi portato a Manduria in ospedale per accertamenti ma è stato dimesso ...

Albero colpito da Fulmine impedisce accesso ad una abitazione - intervento vigili del fuoco : intervento nella tarda serata di ieri nel comune di Albi , CZ, . Un Albero d'alto fusto colpito da fulmine, durante il temporale pomeridiano che ha interessato tutta la presila, si era spezzato ...

Livinallongo del Col di Lana. Stefano Devich morto per una scarica di un Fulmine : Stefano Devich è morto per una scarica di un fulmine. L’uomo di 49 anni di Livinallongo del Col di Lana è

Filma il temporale ma un Fulmine la colpisce/ Video - una mamma salvata dalla custodia : Un fulmine ha colpito il cellulare con cui stava riprendendo dalla finestra di casa un temporale in arrivo, è successo a una donna scozzese salvata dalla cover del telefonino(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:10:00 GMT)