Fulmine su spiaggia in Salento | migliora 13enne colpito ieri | respira da solo

Porto Cesareo - Fulmine sulla spiaggia in Salento/ Ultime notizie : 13enne senegalese esce dal coma : Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Anche due extracomunitari colpiti durante un temporale.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:06:00 GMT)

Salento - Fulmine in spiaggia : 3 persone in ospedale - tredicenne gravissimo : La vicenda di cui si sta per parlare all'interno di questo articolo riguarda purtroppo un grave episodio accaduto nel Salento, precisamente in provincia di Lecce, riguardante la caduta di un fulmine che ha provocato seri danni di salute ad un gruppetto di ragazzi presenti sulla spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, infatti, il disastroso fenomeno naturale ha provocato il ferimento di ...

Fulmine su una spiaggia in Salento - 13enne gravissimo : è stato intubato : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando...

Cercano riparo sotto ombrellone : investiti da Fulmine in spiaggia/ Porto Cesareo - 13enne in Rianimazione : Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Altre due persone colpite.

Maltempo - Fulmine sulla spiaggia nel Salento : migliorano le condizioni dei feriti : Sembrano migliorare le condizioni del 13enne senegalese rimasto folgorato da un fulmine mentre, oggi pomeriggio, si trovava sulla spiaggia di Porto Cesareo, nel Salento. Soccorso privo di coscienza e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con ritmo cardiaco alterato, il ragazzo, che riportava bruciature, e’ ora vigile. L’indagine strumentale e’ risultata negativa ed ora il minorenne ...

Paura sulla spiaggia italiana. Fulmine cade tra i bagnanti : i dettagli : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate ...

Un ragazzino di 13 anni è stato colpito da un Fulmine su una spiaggia in Salento : Un ragazzino senegalese di 13 anni è stato colpito da un fulmine mentre con due amici aveva cercato riparo sotto un ombrellone a Porto Cesareo, nel Salento. Nel primo pomeriggio un temporale si è abbattuto su un tratto di spiaggia libera tra i lidi "Tabu'" e le "Dune". Il giovane è un ambulante che con un 18enne anche lui senegalese vendeva monili sulla spiaggia. Il terzo ferito ...

Maltempo - Fulmine su una spiaggia in Salento : grave tredicenne : E’ un ragazzino senegalese di 13 anni il più grave dei feriti rimasti folgorati da un fulmine abbattutosi nel primo pomeriggio di oggi su un tratto di spiaggia libera di Porto Cesareo, nel Salento, tra i lidi “Tabu'” e le “Dune”. Il giovane è stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è giunto intubato e privo di coscienza per poi ...

Porto San Cesareo - Fulmine in spiaggia : feriti 5 ragazzini/ Salento - 13enne gravissimo dopo arresto cardiaco : Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Anche due extracomunitari colpiti durante un temporale.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:52:00 GMT)

Fulmine sulla spiaggia - 13enne gravissimo in Salento. Tromba d'aria a Ostuni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando...

Fulmine colpisce spiaggia in Salento - gravissimo un ragazzo di 13 anni. Ricoverato in rianimazione : Il maltempo rischia di creare nuove vittime. Infatti, venerdì pomeriggio un Fulmine è caduto su un gruppo di ragazzini senegalesi che giocavano a calcetto su un tratto di...

Fulmine in spiaggia in Salento : feriti 4 bagnanti - grave un 13enne : Fulmine in spiaggia in Salento: feriti 4 bagnanti, grave un 13enne È successo nella zona tra Porto Cesareo e Torre Lapillo. Colpito un adolescente che stava giocando vicino alla battigia. È stato portato in ospedale in codice rosso. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo Parole chiave: ...

Nubifragio e Fulmine in spiaggia a Porto Cesareo - due giovani feriti : Paura sulla spiaggia libera a Porto Cesareo, Lecce, tra gli stabilimenti 'le Dune' e 'Tabù'. Erano da poco passate le 14, quando due giovani venditori ambulanti di nazionalità senegalese sono rimasti ...

Fulmine sulla spiaggia in Salento : 5 feriti - gravissimo un 13enne : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando...