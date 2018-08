Frana sulla spiaggia a Procida | verifiche a mare e su arenile

Procida - crolla il costone di Chiaia : Frana sulla spiaggia libera - nessun ferito : Paura a Procida dove una parte di costone roccioso è crollato sulla spiaggia della Chiaia. I massi che si sono improvvisamente staccati dalla dorsale di roccia sono precipitati...

Procida - crolla il costone di Chiaia : Frana sulla spiaggia libera - nessun ferito : Una frana si è verificata stamane su una spiaggia libera dell'isola di Procida, in località Chiaia. A cedere è stato un costone roccioso soprastante l'area. Sul posto...

Monesi - motociclista 33enne cade sulla Frana e muore : Tags: 33 anni cronaca frana Imperia Monesi morto motociclista scivola notizie liguria soccorso alpino vigili del fuoco Precedente

Allarme E45 dopo Genova - a settembre la verità : arriva la perizia sulla Frana di Pieve : Arezzo, 22 agosto 2018 - È sicura la E45? Oppure i viadotti, le gallerie, i ponti sospesi del tratto appenninico in provincia di Arezzo rischiano di fare la fine del Ponte Morandi di Genova, come pure ...

Maltempo - Sicilia nella morsa della pioggia : nubifragio a Gangi - Frana sulla Palermo Sciacca [VIDEO] : Forte Maltempo nel Sud Italia, in particolare in Calabria e Sicilia. Oggi pomeriggio una tragedia ha sconvolto il Pollino: il torrente Raganello ha travolto un gruppo di escursionisti, causando 8 morti, 5 dispersi e 23 salvati. Forti piogge anche in Sicilia, in particolare nel Palermitano dove si è verificato un violento nubifragio a Gangi, in provincia di Palermo. L’acqua ha invaso le strade, causando notevoli disagi. Una frana si è verificata ...

GR : Frana sulla strada dell'Albula - passo chiuso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sicilia : Frana sulla SS114 nel Messinese - entro oggi rimozione e sopralluogo : A causa di una frana è stata chiusa la SS114 “Orientale Sicula“, dal km 20,100 al km 23,000, nel territorio comunale di Itala Marina, in provincia di Messina. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità. entro la giornata di oggi verrà rimosso il materiale franato sul piano viabile ed eseguito un sopralluogo sul costone da parte di una squadra di rocciatori, per stabilire se è necessario procedere al disgaggio di ...

Maltempo Trentino - violenta grandinata a Moena : Frana sulla strada del passo San Pellegrino : Forte Maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una violenta grandinata. La via principale di Moena è stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove una frana ha completamente invaso un tratto ...

Maletmpo - violenta grandinata a Moena : Frana sulla strada del passo San Pellegrino : Forte maltempo in Trentino, in particolare in Val di Fassa colpita da una violenta grandinata. La via principale di Moena è stata trasformata in un fiume di grandine. Immediato l’intervento dei Vigili de Fuoco che in pochi minuti hanno ricevuto decine di segnalazioni relative ad allagamenti e problemi alla viabilità in diverse zone della località montana. Disagi anche in località Ronchi, dove una frana ha completamente invaso un tratto ...

Myanmar : le forti piogge causano una Frana sulla collina Kyaik Than Lan [GALLERY] : 1/17 AFP/LaPresse ...