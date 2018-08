Forti disagi sulla A14 dopo incendio | code per 13 km

Ondata di maltempo sull’Italia : temporali improvvisi e Forti raffiche di vento - danni e disagi in varie regioni : Il maltempo ha investito oggi l’Italia, con temporali improvvisi e forti raffiche di vento che hanno causato disagi in varie regioni. A Catanzaro il vento ha causato numerosi danni nel quartiere Lido e in località Roccelletta. Divelti i tetti di alcune abitazioni e distrutti anche stabilimenti balneari le cui strutture a loro volta hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. A Roccelletta un albero è crollato su ...

Roma come Venezia - acqua alta su via Flaminia dopo il nubifragio che ha portato Forti disagi nella Capitale : Traffico in tilt a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagata e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento. Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee ...

Forti disagi all'aeroporto di Treviso a causa del maltempo

L'Italia piegata dal maltempo : danni e disagi a causa dei Forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Maltempo Piemonte : Forti temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...