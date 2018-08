Formula 1 | GP di Spa 2018 | pole per Hamilton | un' altra magia sulla pioggia! Vettel 2°

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1 / Gp Belgio 2018 - via alla lotta per la pole position a Spa! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 Gp Belgio 2018 Spa Francorchamps: ci attendiamo un altro duello per la pole position tra Ferrari e Mercedes, con Vettel e Hamilton(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:52:00 GMT)

Formula 1 Belgio : orari e diretta tv del GP di Spa : Fase calda per quanto concerne la stagione di Formula 1, con i piloti che affronteranno – nel corso del weekend – il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. La sfida per il titolo continua ad essere tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, distanziati tra loro da 24 punti (a favore del pilota Mercedes). Il pilota della Ferrari è chiamato ad una prova di carattere, dopo gli ultimi GP non certo entusiasmanti. Formula 1, GP Spa: ...

Formula 1 - GP Belgio : la guida del pilota per Spa-Francorchamps : Quello di Spa-Francorchamps è uno dei circuiti tra i meno impegnativi per i freni: in totale si usano in un giro 8 volte per un totale di 13 secondi. Si viaggia a gas aperto per il 70% del tracciato. —...

Formula 1 - le prove libere di Spa incoronano la nuova Ferrari : Belgio, circuito di Spa e la Formula 1 riparte per la tranche finale di nove gran premi di questo 2018. Nell"odierna giornata di venerdì, le Ferrari di Vettel prima e Raikkonen dopo sono state le più veloci nelle due sessioni di prove libere. Come dichiarato via Twitter, Mercedes ha portato la nuova specifica della Power Unit su tutte le vetture dotate del suo propulsore, con Hamilton e Bottas che dispongono inoltre di PU nuove. Bottas, per ...

Formula 1 - GP Belgio : tra Alonso e la Red Bull è scontro infinito. Lo spagnolo : 'Ho detto no sei volte' : Fernando Alonso ha dichiarato di aver rifiutato sei diversi approcci dalla Red Bull, di cui due quest'anno, a pochi giorni dall'annuncio della sua uscita di scena dalla F1, ma il boss del team ...

Formula 1 - GP Spa 2018 : la diretta delle prove libere dal Belgio : LIVE 09:59 24 ago Bentornati! Dopo la pausa estiva, si torna in pista per le prime prove libere del GP del Belgio: la sessione mattutina comincerà alle 11, tornando poi alle 15 per quella pomeridiana ...

Formula 1 - GP Belgio : i migliori scatti del giovedì di Spa. FOTO : Il GP del Belgio è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport F1: la gara domenica alle 15.10, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q LE PAROLE DEI PILOTI: VETTEL - HAMILTON - ALONSO - ...

Formula 1 - GP Belgio : riparte la sfida Ferrari-Mercedes a Spa. Vettel ci crede : Dopo tante chiacchiere finalmente la pista tornerà a parlare e a riaccendere la sfida mondiale che in questa pausa estiva è stata messa un po' all'angolo dalle notizie di mercato. Tornati dalle ...

Formula 1 - GP Belgio : la Force India correrà a Spa con il nuovo sponsor - azzerati tutti i punti : La Fédération Internationale de l'Automobile , FIA, ha accettato oggi, il 23 agosto, l'ingresso a metà stagione di Racing Point Force India con effetto immediato sul campionato mondiale FIA di Formula ...

Formula 1 - Il Mondiale riparte da Spa-Francorchamps : Dopo la pausa estiva, la Formula 1 è pronta a dare nuovamente spettacolo: questo fine settimana, il circus si sposta sulliconico circuito di Spa-Francorchamps, per il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del Mondiale 2018.Un carico di novità. La chiusura obbligatoria delle factory per due settimane, imposta dal regolamento, non è bastata a tenere spenti i riflettori sul circus. Doveva essere unestate tranquilla e, invece, sul fronte del ...

Formula 1 - gli orari del GP di Spa in tv : ... il liveblog della gara in tempo reale su sito e l'app di Sky Sport Con il nostro Liveblog vi porteremo nel circuito di Budapest per farvi vivere da vicino le grandi emozioni del weekend: cronaca, ...