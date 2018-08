Formula 1 Belgio | la classifica | duello spettacolare tra Hamilton e Vettel ...

Formula 1 - Gp del Belgio : le qualifiche in diretta : Sono in corso le qualifiche per il Gran Premio del Belgio, che partirà domenica pomeriggio. Le Ferrari si sono ben comportate nel corso delle prove libere e tenteranno l’assalto alla pole sul circuito di Spa, dove Kimi Raikkonen ha trionfato quattro volte in carriera. L'articolo Formula 1, Gp del Belgio: le qualifiche in diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - GP Belgio : incidente Bottas-Vandoorne - nessuna sanzione dalla direzione : Intervistato da Sky Sport, Vandoorne ha detto: "Bottas ha lasciato passare Fernando, io ero proprio dietro ed evidentemente pensava che non ci fosse più nessuno. Ho cercato di evitarlo, l'autor però ...

Formula 1 Belgio : orari e diretta tv del GP di Spa : Fase calda per quanto concerne la stagione di Formula 1, con i piloti che affronteranno – nel corso del weekend – il Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. La sfida per il titolo continua ad essere tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, distanziati tra loro da 24 punti (a favore del pilota Mercedes). Il pilota della Ferrari è chiamato ad una prova di carattere, dopo gli ultimi GP non certo entusiasmanti. Formula 1, GP Spa: ...

Formula 1 - GP Belgio : la guida del pilota per Spa-Francorchamps : Quello di Spa-Francorchamps è uno dei circuiti tra i meno impegnativi per i freni: in totale si usano in un giro 8 volte per un totale di 13 secondi. Si viaggia a gas aperto per il 70% del tracciato. —...

Formula 1 - GP Belgio : Verstappen tra pioggia e motore. 'Senza la pioggia poche speranze di vittoria' : "Le possibilità che piova in questo weekend stanno diminuendo e sull'asciutto essere quinto e sesto è il nostro massimo obiettivo su questa pista, abbiamo provato a concentrarci sugli short run con ...

Formula 1 - GP Belgio : la Racing Point Force India conserverà i premi FOM : Nella conferenza stampa del venerdì riservata ai team principal, il neo-nominato in casa Racing Point Force India, Otmar Szafnauer, ha parlato della nuova/vecchia scuderia. Era importante fare ...

Formula 1 - GP Belgio : Ferrari - la ripartenza è quella giusta : un uno-due che a Spa conferma le certezze rosse. Prima Vettel alla fine della prima sessione di libere, poi Raikkonen nella seconda: per ora i più veloci al rientro dalle vacanze sono stati i due ...