Force India | la piccola scuderia destabilizza la Formula 1 e non solo

Formula 1 - GP Belgio : la Racing Point Force India conserverà i premi FOM : Nella conferenza stampa del venerdì riservata ai team principal, il neo-nominato in casa Racing Point Force India, Otmar Szafnauer, ha parlato della nuova/vecchia scuderia. Era importante fare ...

Formula 1 - GP Belgio : Stroll in Force India entro fine stagione libera il posto in Williams a Kubica? : Il nuovo Team Principal della Force India, Otmar Szafnauer, intervistato da Mara Sangiorgio, ha aperto alla possibilità che Lance Stroll, figlio del principale investitore della cordata che ha ...

F1 – La nuova Force India verso clamorose rivoluzioni : a pagarne le conseguenze il ‘povero’ Ocon? : Che caos nel Circus della F1: la Force India innesca un incredibile effetto domino, Ocon senza un sedile? Importanti, clamorose novità nel Circus della F1: la Force India è tra le protagoniste indiscusse di questo primo weekend di gara della seconda fase della stagione 2018. Dopo il cambio al vertice e l’arrivo di Lawrence Stroll, il team ha subito importanti cambiamenti, a partire dal nome, che dal weekend belga sarà Racing Point ...

F1 - la Force India può correre - ma riparte da zero : SPA - In Belgio tutte le scuderie saranno regolarmente al via. Allarme rientrato quindi anche per la Force India, che potrà schierare le su vetture a Spa. Il team però avrà una nuova denominazione, ...

F1 – Force India a rischio in Belgio? Finalmente la decisione finale : La Force India conosce Finalmente il suo destino? Il team potrà gareggiare sul circuito di Spa-Francorchamps? La Force India sta vivendo un momento davvero complicato e duro: il team ha di recente cambiato proprietario, passando dalle mani di Mallya a quelle di Lawrence Stroll. Questo passaggio ha costretto il padre di Lance Stroll anche a cambiare nome: la squadra ‘rosa’ da Sahara Force India F1 Team è diventata adesso Racing ...

Formula 1 - La Force India riparte da zero : La Force India cambia proprietà e nome: su approvazione della Federazione, potrà partecipare al resto del Mondiale 2018 di Formula 1, ma perderà tutti i punti conquistati finora nella classifica costruttori.La fine è un nuovo inizio. Lo scorso 16 agosto, una cordata di imprenditori con a capo Lawrance Stroll ha acquistato il team anglo-Indiano, che pochi giorni prima era stato sottoposto in amministrazione controllata a causa dei troppi debiti ...

Force India addio : arriva la Racing Point : Fine dell'incertezza per il futuro della scuderia Force India, entrata in amministrazione controllata lo scorso 27 luglio. La Federazione internazionale dell'automobile, Fia, ha accolto la richiesta ...

F1 - GP Belgio 2018 : la Force India sarà al via con Perez e Ocon - ma i punti Costruttori verranno azzerati : La Force India parteciperà regolarmente al GP del Belgio 2018, tredicesima tappa del Mondiale di Formula Uno. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, la cordata guidata da Lawrence Stroll è riuscita a sistemare gli ultimi dettagli burocratici e prenderà parte al fine settimana di gare con il nome di Racing Point Force India. Trattandosi formalmente di un nuovo team, i punti della classifica Costruttori verranno azzerati. Infatti la Sahara Force India ...

Formula 1 - GP Belgio : la Force India correrà a Spa con il nuovo sponsor - azzerati tutti i punti : La Fédération Internationale de l'Automobile , FIA, ha accettato oggi, il 23 agosto, l'ingresso a metà stagione di Racing Point Force India con effetto immediato sul campionato mondiale FIA di Formula ...

GP Belgio - Bob Fernley lascia la Force India : in dubbio la presenza in pista : Si complica ulteriormente la situazione legata alla Force India. Secondo quanto riportato da Sky Sports, Bob Fernley ha deciso di lasciare la scuderia con effetto immediato, dopo l'acquisizione da ...

F1 - GP Belgio 2018 : a rischio la partecipazione della Force India? : La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo ...

Belgio a rischio per la Force India : La Force India potrebbe non avere il permesso di correre nel GP del Belgio, a meno che alcuni problemi legali vengano chiariti. La Force India Forms One Team Limited (reg. no. 02417588) è entrata in amministrazione controllata prima del GP di Ungheria dopo che un’azienda legata a Sergio Perez ha risolto il problema dei debiti2017 […] L'articolo Belgio a rischio per la Force India sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...