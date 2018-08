calcioweb.eu

: Flop #Ronaldo, due partite zero gol: il portoghese deve prendersi sulle spalle la #Juventus - CalcioWeb : Flop #Ronaldo, due partite zero gol: il portoghese deve prendersi sulle spalle la #Juventus - Spazio_J : - zazoomblog : Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” la prima allo Stadium è un flop: per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ J… -

(Di sabato 25 agosto 2018). Si è conclusa la seconda gara valida per il campionato di Serie A della, altro successo davanti al pubblico amico per la squadra di Massimiliano Allegri, niente da fare per la Lazio di Simone Inzaghi. Prestazione buona per il club bianconero ma non ancora entusiasmante, più individualità rispetto ad un collettivo che dovrebbe dare la differenza.in vantaggio con un gran gol di Pjanic, nella ripresa la rete di Mandzukic. Ma un’analisi va fatta anche su Cristiano, arrivato come il crack mondiale, fino al momento non ha rispettato le attese. Ilè ancora lontano dalla migliore condizione fisica, magol in duepuò essere definito come un. In più le prestazioni non sono state entusiasmanti, qualche errore tecnico di troppo che non sono accettabili per il calciatore più forte al mondo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE ...