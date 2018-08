Firenze non si vende | protesta in centro

Firenze - documentario di Matteo Renzi/ Roberto Benigni non sarà nel cast : spuntano nuovi aggiornamenti : Florence, documentario di Matteo Renzi in prima serata? Ultime notizie, la richiesta di Mediaset e il parere dell'ex premier: ecco le parole di Lucio Presta(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:40:00 GMT)

Firenze. Bus turistici : la Municipale sanziona pullman non in regola : Continua l’attenzione della Polizia Municipale di Firenze per la corretta osservazione delle norme della ZTL per i bus turistici. Una pattuglia

Maria Elena Boschi non è tra gli invitati alla festa dell'Unità di Firenze. Il Pd locale : "Non è stata eletta qui" : Maria Elena Boschi non è un ospite gradito alla festa dell'Unità di Firenze. Il pd del capoluogo toscano ha invitato l'ex ministra, che negli anni scorsi aveva presenziato all'evento. Il motivo? "Abbiamo invitato solo deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini", si è affrettata a precisare al Corriere della Sera Lorenza Giani, vicesegretaria del Partito democratico locale. E la parlamentare, sottolinea il Fatto ...

Festa dell’Unità - a Firenze il Pd non invita Maria Elena Boschi : “Iscritta a Bolzano. Spazio a chi è eletto in Toscana” : Se a Ravenna invitano esponenti di punta del M5s e della Lega, a Firenze tagliano fuori Maria Elena Boschi. L’ex ministra delle Riforme, infatti, non è stata invitata alla Festa dell’Unità nel capoluogo toscano. Il motivo? “Ci sono meno giorni a disposizione ed è stata operata una scelta per dare Spazio a tutti i deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini”, dicono all’agenzia Lapresse fonti dell’organizzazione ...

Mediaset non manderà in onda il docufilm con Matteo Renzi su Firenze : Mediaset non manderà in onda il docufilm su Firenze con Matteo Renzi. La notizia è stata anticipata poco prima di Ferragosto dal Corriere della Sera. Proprio l’emittente del Biscione era data tra i principali acquirenti del documentario in otto puntate prodotto dall’Arcobaleno Tre di Lucio Presta. Una battuta d’arresto che sorprende visto che solo a metà luglio la firma per l’acquisto sembrava imminente con il benestare ...

Non aveva più speranze di vita - 13enne salvata al Meyer di Firenze con un super-intervento : I medici che la tenevano in cura, dopo vari interventi non riusciti, non le avevano dato speranze di sopravvivenza. Con un intervento all'avanguardia durato sei ore di una equipe dell'ospedale pediatrico fiorentino, però, la 13ennne è tornata a sorridere e sopratutto a mangiare dopo che la malattia l'aveva costretta alla somministrazione di nutrienti direttamente per via venosa.Continua a leggere

Bimba salvata a Firenze - in Brasile non aveva speranze : Una Bimba di 13 anni è affetta da una malattia congenita che aveva reso necessario ricostruire l’intestino. Si trattava di un intervento chirurgico molto complesso. La ragazzina era arrivata dal Brasile in Italia, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. aveva già subito due operazioni non andate a buon fine, dopo le quali i medici non le avevano dato nessuna speranza di sopravvivere. Firenze, l’operazione che salva la vita ad ...

Firenze - CasaPound fa partire le "passeggiate per la sicurezza". "Non chiamatele ronde" : Firenze, 1 agosto 2018 - I militanti di CasaPound hanno deciso di scendere in strada per la sicurezza dei cittadini, promettendo ai fiorentini sonni tranquilli e autopresentandosi come i loro angeli ...

Firenze non riesce a smaltire i rifiuti - Rossi li manda in altre città. I sindaci sul piede di guerra : “Non siamo la discarica” : Nord contro Sud sull’immondizia. Accade anche in Toscana, dove i consiglieri del Pd della zona meridionale danno battaglia in consiglio regionale contro la decisione della giunta guidata da Enrico Rossi, governatore di Liberi e Uguali che però ha una squadra tutta di assessori democratici. Il braccio di ferro tra giunta e maggioranza in consiglio nasce dalla difficoltà delle aree di Firenze, Prato e Pistoia di smaltire l’immondizia. ...