Fire Squad - Incubo di fuoco | il lato eroico dell' uomo comune

Fire Squad – Incubo di fuoco - un film d’azione intimista : C’è un cast vasto all’opera in Fire Squad – Incubo di fuoco, e questo perché nonostante il titolo italiano molto d’azione, quello di Joseph Kosinski è in realtà cinema di personaggi, che promette lotta dura e tantissima suspense ma in realtà consegna poco fuoco, molte conversazioni e management familiare complicato. Eppure, e questa è davvero la grande sorpresa, non è niente male. A differenza del solito infatti le piccole beghe tra ...