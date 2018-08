Fiorentina | Pioli | ' Non vediamo l' ora di cominciare e di farlo bene'

Pioli lancia la Fiorentina : 'Mercato positivo - squadra stimolante. Modulo...' : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport , questo un estratto: 'La scorsa stagione abbiamo dato inizio ad un nuovo progetto, dei senatori erano rimasti soltanto Astori e Badelj, adesso invece dobbiamo consolidare il tutto, dopo aver ...

Fiorentina - ecco Fernandes : "Convinto da Pioli. Il mio modello è Iniesta" : L'ultima giovane scommessa della Fiorentina porta il nome di Edimilson Fernandes, svizzero classe 1996 arrivato in prestito dal West Ham. Il centrocampista si è presentato oggi in conferenza stampa: "...

Diretta / Fiorentina Schalke 04 streaming video e tv : parla Stefano Pioli - orario e probabili formazioni : Diretta Fiorentina Schalke 04 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:53:00 GMT)

Fiorentina-ATHLETIC BILBAO-MAINZ/ Streaming video e diretta tv : Pioli mischia le carte (Triangolare) : diretta Fiorentina Mainz Athletic Bilbao: info Streaming video e tv del Triangolare estivo della Opel Cup, a Mainz, in Germania. Viola in campo alle ore 13.00.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 10:49:00 GMT)

Heracles-Fiorentina 0-2 - Eysseric e Chiesa fanno felice Pioli : Un'altra vittoria della Fiorentina nella sua tournee nel nord Europa. La squadra di Pioli dopo essersi aggiudicata il torneo a Duisburg supera per 2 a 0 gli olandesi dell'Heracles. Viola protagonisti ...

Fiorentina - un altro giovane arriva alla corte di Pioli : il comunicato ufficiale : Fiorentina che dà sempre uno sguardo attento ai giovani talenti, un nuovo arrivo è stato ufficializzato oggi dal club Il 18enne difensore greco Georgios Antzoulas è un giocatore della Fiorentina. Lo annuncia lo stesso club gigliato con una nota sul suo sito web: “La ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club viola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Georgios ...

Fiorentina - Pioli : “esordio difficile con Sampdoria” : “La prima partita, contro la Sampdoria, sarà già un impegno difficile: Marassi è sempre un campo ostico per tutte le squadre e la Sampdoria negli ultimi anni ha sempre fatto dei buoni campionati”. Cosi l’allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, commentando il calendario stilato questa sera a Milano. “Sarà importante fare bene anche nelle successive due partite, quando avremo il doppio impegno al Franchi – ...

Fiorentina - Pioli : 'Sul mercato manca qualcosa - in entrata e in uscita. Gerson? Arrivato con un problema' : Il ritiro di Moena si è concluso in modo insperato, ma il morale della Fiorentina resta alto. La sconfitta contro il Venezia in amichevole non cancella quanto di buono fatto dal gruppo viola in questa ...

Fiorentina - Pioli duro : “ecco cosa contesto al Tas” - il messaggio al mercato e Gerson è già infortunato : Pioli sa bene che alla Fiorentina manca ancora qualche tassello che Corvino dovrà aggiungere alla rosa nei prossimi giorni Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato del nuovo acquisto Gerson ed anche al ben noto ricorso al Tas del Milan che ha negato la gioia dell’Europa alla viola. contesto solo la tempistica, non la sentenza: ci abbiamo sperato ed abbiamo cambiato la programmazione per questo. Sicuramente saremo pronti per ...

Fiorentina - Pioli : “l’Europa sarebbe un premio” : “Sentenza del Tas? Raggiungere l’Europa sarebbe un bel premio. Ma se non sarà così dirò ai giocatori che sul campo siamo arrivati ottavi e l’Europa non ci spetta. Se ci sono delle regole, però, vanno rispettate, quindi la nostra società la meriterebbe”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli a Sky in attesa insieme alla sua squadra della sentenza del Tas.L'articolo Fiorentina, Pioli: “l’Europa ...

Calciomercato Fiorentina - Pioli sorride : ecco l’innesto tanto richiesto : 1/9 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Fiorentina - mister Pioli lancia l’allarme in chiave mercato e Corvino risponde con un colpaccio! : Fiorentina, Stefano Pioli ha detto la sua in merito al calciomercato del club viola, mandando un messaggio alla società ed a Corvino “Mancano ancora dei giocatori e spero che quelli che arriveranno alzeranno il livello della squadra”. Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha lanciato l’allarme mandando un chiaro messaggio alla società. Servono acquisti, Pioli è stato chiaro, a Corvino non resta che incassare e ...

Fiorentina - Pioli : “meriteremmo l’Europa League” : ”Vivo con serenità l’attesa della sentenza del Tas sul Milan, ci meriteremmo di giocare l’Europa League per la serietà della nostra società e per il lavoro fatto l’anno scorso, ma non dipende da noi. In ogni caso noi siamo pronti e lavoriamo per esserlo”. Così Stefano Pioli dopo l’amichevole disputata oggi a Moena e vinta 17-0 dalla sua Fiorentina contro i dilettanti dell’Us Borgo. Tra i viola a segno ...