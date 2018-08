Fine agosto | un weekend ancora ricchissimo di eventi in tutta la nostra provincia

Volley - l’Italia prosegue il lavoro verso i Mondiali : gli azzurri convocati per il collegiale di Fine agosto : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo periodo di lavoro e lunedì 27 agosto inizierà la sesta settimana di collegiale, sempre a Cavalese (Trento): questo blocco di allenamenti condurrà all’amichevole contro la Cina che giocheremo domenica 2 settembre a ...

Da Trony “L’estate sta Finendo - gli sconti no” : ecco la promo online valida fino al 30 agosto : "L'estate sta finendo, Gli sconti no!": questa la ultima promo online di Trony che propone offerte anche su diversi smartphone Android fino al 30 agosto L'articolo Da Trony “L’estate sta finendo, gli sconti no”: ecco la promo online valida fino al 30 agosto proviene da TuttoAndroid.

Le sagre più golose di Fine agosto : Musica dal vivo, folclore e spettacoli vari faranno da divertente contorno alla festa. INFO: www.prolocosutri.it. SAGRA DELLE STRENGOZZE - Cantalice, RI, - Acqua, farina, pomodoro e aglio sono gli ...

Tremila tessere sottoscritte - campagna aperta sino a Fine agosto : La Spezia - Prosegue la fase libera della campagna abbonamenti 2018-2019 delle Aquile, che oggi ha visto superare il traguardo delle 3000 tessere. Sono infatti 3033 i tifosi bianchi che hanno ...

Ascolti TV | Giovedì 23 agosto 2018. Vince Don Matteo (15%) - il 9.8% per la Fine dell’agonia di Sacrificio d’Amore : Sacrificio d'Amore Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.443.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata di Sacrificio d’Amore ha ottenuto 1.489.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 748.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 la quarta puntata del Battiti Live ha intrattenuto 987.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Apple tree yard – In un vicolo ...

Protezione totale sulla tracciabilità dei messaggi Whatsapp : la svolta di Fine agosto : Arrivano notizie molto interessanti per quanto riguarda il futuro a medio termine di Whatsapp, una delle app più popolari non solo in Italia, ma in giro per il mondo. Nello specifico, in molti in questi anni si sono chiesti se sia possibile che un giorno la piattaforma consenta la tracciabilità dei messaggi, in modo tale da localizzare un mittente indipendentemente dal fatto che quest'ultimo decida o meno di condividere la propria posizione con ...

Meteo - italiani senza tregua. Fine agosto da dimenticare - cosa ci aspetta nel weekend : “Un’estate al mare…” cantava Giuni Russo ormai trentanni fa. Non sarà certamente quella di agosto 2018. Il Meteo, in queste settimane, non dà scampo agli italiani che da mesi sognano una bella tintarella sui bagnasciuga del Bel Paese. Da Nord a Sud, dall’inizio dell’ottavo mese, non c’è stato scampo: piogge e bombe d’acqua. Ma la situazione dal dopo Ferragosto è anche peggiore di quanto ci si ...

SACRIFICIO D'AMORE/ Anticipazioni 23 agosto 2018 : dramma in arrivo o lieto Fine? (finale di stagione) : SACRIFICIO D'AMORE, Anticipazioni del 23 agosto 2018, in prima Tv su Canale 5. Lucrezia e Silvia cercano un modo per salvare Brando e Corrado: riusciranno nel loro piano?(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:02:00 GMT)

Roma : Entro Fine agosto terminati lavori nuova illuminazione sottovia : Roma – Nell’ambito del programma di efficientamento energetico di Roma Capitale sono in corso, e si concluderanno Entro la fine di agosto, i lavori di ammodernamento e trasformazione a LED degli impianti dei sottovia veicolari di Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Lungotevere dei Mellini, Lungotevere in Sassia da Largo Giovanni XXIII direzione Lungotevere Gianicolense, Ignazio Guidi e in quelli da piazzale ...

La Finestra sui mercati - Italia Economia n. 34 del 22 agosto 2018 : La Turchia e il rischio contagioIl crollo della lira turca e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti mettono in allerta i Paesi delll'Eurozona

Previsioni Meteo - brusco fronte freddo sull’Europa nel weekend : è la “rottura stagionale” di Fine agosto - Estate addio [MAPPE] : Quest’ultima settimana piena del mese di Agosto in Europa è cominciata con una dorsale in rafforzamento sull’Europa occidentale, mentre una debole bassa pressione rimane sul Mediterraneo meridionale. Un’altra depressione viene spinta sull’Europa settentrionale e porta una massa d’aria molto più fredda.-- Nella giornata di oggi, mercoledì 22 Agosto, una dorsale si estende dall’Europa occidentale verso le parti centrali e orientali del nostro ...

Personale ATA - è ufficiale : assunzioni entro Fine Agosto : Nuovi importanti aggiornamenti circa il Personale ATA. Con la nota ministeriale prot. numero 34930 del primo Agosto 2018, il Ministero dell’Istruzione ha fornito finalmente informazioni chiare e precise sulle modalità di assunzione a tempo indeterminato per il prossimo anno scolastico. Come leggiamo da Orizzonte Scuola, alla nota sono allegati gli accantonamenti svolti per le assunzioni […] L'articolo Personale ATA, è ufficiale: ...

Meteo Piemonte : picco del caldo di Fine agosto - massime verso i 40°C : Il picco dell’ondata di caldo di fine agosto in Piemonte è atteso domani: le temperature massime si avvicineranno ai 40°, ma dovrebbero scendere a partire da giovedì. A Torino – si legge nel bollettino Arpa – sarà un martedì con caldo torrido con la colonnina di mercurio che toccherà i 36 gradi (temperature percepite di due gradi in più): dovrebbe essere la provincia più calda e l’indice di stress da calore, 9.8, ...

30 e 31 agosto e 1°settembre 2018 a Suna : festa con la Pesciolata di Fine Estate - con musica - buon cibo e comici da Zelig - e la Cronotasso! : ... uno degli appuntamenti più golosi e tipici del nostro lago accompagnato da spettacoli d'intrattenimento per far divertire tutte le persone che vi partecipassero. Ci siamo riusciti. Abbiamo investito ...