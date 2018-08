Fifa 18 | annuncita la card Record Breaker di Martinez

imiglioridififa

(Di sabato 25 agosto 2018) EA Sports ha appena annunciato l’arrivo per mercoledì prossimo, 29 agosto, di unaspeciale “” dedicata a Josef, attaccante venezuelano degli Atlanta United, con un’esperienza anche in Serie A nel Torino, che ha battutto il primato di reti in una stagione nella MLS Congratulations to Josefof @ATLUTD on breaking the … L'articolo18:ladiproviene da I Migliori di