Fico prepara la fronda d' ottobre anti Lega

(Di sabato 25 agosto 2018) Roma - Più Fini che Boldrini. Robertoha un piano preciso:re la scalata alla guida del M5S, imitando l'ex leader di An, che da presidente della Camera provò ad affondare, senza successo, il governo Berlusconi. L'attuale numero uno di Montecitorio, con l'intervento sulla nave Diciotti, con cui ha sollecitato lo sbarco dei migr, fermi nel porto di Catania, in netta contrapposizione rispetto alla linea decisa dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia ufficialmente la campagna d'autunno: un'operazione politica che punta a spezzare l'asse tra Luigi di Maio e Matteo Salvini, spostando a sinistra il baricentro del governo Conte.Asi giocherà la partita vera. Quando la maggioranza gialloverde metterà in cere la legge di bilancio. Sarà in quel passaggio politico, fondamentale per le sorti dell'esecutivo. Chetenterà di far valere tutto il suo peso ...