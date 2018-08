Festival del Mediterraneo | ad Alghero due nuovi concerti d' organo

Cinema - la francese Lili Hinstin nominata direttore del Locarno Festival : ... avrà saputo interpretare, grazie alla sensibilità e competenza della Direzione artistica, insieme con l'efficienza della Direzione operativa, i cambiamenti delle società nel mondo e del Cinema in ...

Campofilone e l' "anteprima" del Festival del peperoncino. Successo di partecipanti ed ospiti illustri per il sesto appuntamento di "Valdaso ... : Acli Marche, Asur Marche, ASD Dspin di Marina di Altidona, Comune di Campofilone, col supporto di Acli e Fap Acli di Fermo nell'ambito del progetto Regionale "Sport senza età", realizzato proprio col ...

Lili Hinstin nuova direttrice Festival del film di Locarno : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sarzana : gli scienziati ospiti della XV edizione del Festival della Mente parlano di comunità : Accettare e includere gli altri è un bene per la comunità: l’evoluzione di Homo sapiens caratterizzata dallo sviluppo di strategie di reciprocità ne ha assicurato il successo nella competizione con altre specie. Al contrario disuguaglianza ed esclusione sono in grado di marcare il genoma e di aumentare l’incidenza di gravi malattie, determinando gravi conflitti nella società e alti costi sanitari. Così gli scienziati Carlo Alberto Redi e Manuela ...

Arrivano dal Mare. All'interno del Festival di burattini e marionette un masterclass per burattinai : Costo del laboratorio - 300 euro con rilascio di diploma A tutti gli iscritti verrà rilasciato un Pass per assistere agli spettacoli del festival Internazionale dei burattini e delle Figure Arrivano ...

Moggi al Festival dello Sport : il CONI nega il patrocinio - FOTO : L'ex d. g. della Juventus, radiato a vita, invitato al Festival dello Sport di Rovigo patrocinato dal CONI? Malagò nega.

Festival del Cinema di Venezia 2018 - il film incompiuto di Orson Welles incassa già un premio : C’è un premio già assegnato dalla Mostra del Cinema di Venezia. Ed è un premio speciale per una miriade di motivi: perché si premia un montatore, Bob Murawski (The Hurt Locker, Spider-Man, L’armata delle tenebre, Il grande e potente Oz), perché è un film rimasto incompiuto di un regista incommensurabile, Orson Welles. Murawski riceverà il riconoscimento venerdì 31 agosto alle ore 14 in Sala Grande (Palazzo del Cinema), prima della ...

Fine estate in California seguendo la New Highway 1 fra parchi nazionali - musei del gusto e wine Festival : Viaggio nel Golden State per un tuffo (immaginario) fra le onde dell'Oceano Pacifico. Destinazione California, per molti italiani ed europei luogo dei sogni, l'"american dream", del cinema hollywoodiano, delle belle donne e delle mitiche spiagge come Malibu e Santa Monica. Ma anche terra di vini eccellenti e parchi nazionali favolosi.Fra le ultime "good news" che arrivano d'oltreoceano la riapertura della Highway 1, l'iconica strada costiera che ...

Selinunte - in scena per il Festival della Luce : Mobbidicchi - un viaggio nel male profondo : Grazie alla spinta del direttore del Parco, Enrico Caruso, e alla direzione di Giacomo Bonagiuso, il Festival solo al secondo anno di vita, è considerato uno dei punti di forza del Cartellone voluto, ...

Al via la 2ª edizione del 'Muja Buskers Festival' - rassegna di circo contemporaneo e arti di strada : Muja Buskers Festival proporrà un cartellone con decine d'artisti e musicisti per una trentina di spettacoli, tutti gratuiti, tra novità, progetti speciali e laboratori per bambini e ragazzi. Si ...

Proiezioni - dibattiti e anteprime : Villammare come un set - arriva il Festival del cinema Tra gli ospiti - Lo Verso - Grimaldi e Autieri : Paolo Sassanelli e poi ancora Enrico Lo Verso, Milena Miconi, Renato Carpentieri, Serena Autieri ed Eva Grimaldi. E' ai nastri di partenza la XVII edizione del 'Villammare film festival': sette giorni ...

Ambiente - tecnologia e cultura : online il programma del Festival della Comunicazione 2018 : Da oggi è online il programma del Festival della Comunicazione 2018, che in questa sua V edizione (a Camogli dal 6 al 9 settembre 2018), attraverso una straordinaria ricchezza di pensieri, analisi e punti di vista differenti, offrirà inedite chiavi di interpretazione del presente e uno sguardo plurale e sagace sulla società, la politica, l’economia, la cultura, l’informazione. Contenuti di altissima qualità, affrontati dai principali ...

'Festival della Letteratura' a Mantova : tutti i protagonisti dell'edizione 2018 : Un festival animato da tantissimi protagonisti del mondo della letteratura : da Nicole Krauss sino a Joel Dicker, autore dell'ultimo libro ad altri grandi interpreti delle lettere e delle parole, ...

Tuoro - Piccolo Festival del Rondò : concerto finale del corso per direttori d'orchestra : Gli spettacoli del "Piccolo Festival del Rondò", tutti gratuiti e senza obbligo di preventiva prenotazione, in caso di maltempo si sposteranno presso il Teatro comunale dell'Accademia. Post correlati ...