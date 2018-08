Festa de L' Unità a Torino Ecco il programma completo Carretta | Sarà un grande

Matteo Renzi - il Pd lo pugnala a casa sua : trombato dalla Festa dell'Unità a Rignano : Mentre Matteo Renzi batte Firenze palmo a palmo per il suo film, proprio da casa dell'ex premier, Rignano sull'Arno , arriva l'ultima pugnalata del Pd . Dopo la storica sconfitta dei dem alle ...

Al via la Festa dell'Unità Comunale domenica 26 agosto : Spettacoli, dibattiti, tombola, buona ristorazione e una presenza costante delle associazioni sportive e di volontariato. In allegato il programma dettagliato con preghiera di pubblicazione e ...

È saltata la Festa dell’Unità di Pisa : Per le norme sempre più rigide sulla sicurezza, ma soprattutto per ragioni politiche: "C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le cose" The post È saltata la Festa dell’Unità di Pisa appeared first on Il Post.

Festa Nazionale dell'Unità a Ravenna. Ecco tutti gli spettacoli e tutti gli incontri in programma : Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 Il programma degli spettacoli , ore 21, Si comincia venerdì 24 agosto al Palco Centrale con FRAH QUINTALE , concerto a cura di Bronson produzioni. Sullo stesso palco ...

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità sudanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Festa Nazionale Unità a Ravenna. Una Festa aperta e popolare - per risintonizzare il Pd con il paese : Non mancano gli incontri a più voci sull'economia con esponenti sindacali di Cgil, Cisl e Uil , a partire da Susanna Camusso, e del mondo imprenditoriale. Né mancano gli assoli come quello del 31 ...

Festa dell’Unità - dopo la sconfitta di Pisa il Pd cancella quella di Riglione : “Militanti stanchi di un partito autoreferenziale” : A Pisa la storica Festa dell’Unità comunale di Riglione quest’anno non si farà. dopo settant’anni il Comitato direttivo del quartiere ha deciso di non organizzare stand e area dibattiti per una ragione soprattutto politica: la sconfitta alle amministrative dello scorso giugno quando Pisa è stata conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo cinquant’anni di giunte di centrosinistra. “C’è stanchezza tra i militanti per come sono andate le ...

Pd - flop per la Festa de l'Unità Attese 50mila persone... FOTO : La Festa dell'Unità, tradizionale appuntamento estivo del Partito Democratico, quest'estate fa flop un po' ovunque. Pure, a Milano, gli organizzatori dell'evento all’ex Scalo Farini di via Valtellina non si aspettavano una catastrofe simile... Segui su affaritaliani.it

''Ricostruire le comunità'' - maniFestazione "Camminata esperenziale verso Venarotta" : Domenica 26 agosto è in programma, in occasione della "Festa del ricamo, del sapef fare, delle abilità artigianali, cibo, musica e spettacoli", la manifestazione "Camminata esperenziale verso Venarotta". Il programma della manifestazione prevede il ritrovo ad Ascoli Piceno, presso il tempio di Sant'Emidio alle Grotte, alle ore 10,...

Politica. Rontini - Pd - contro Marescotti alla Festa dell'Unità : non andava invitato : L'attore romagnolo è presente nel cartellone degli spettacoli, dunque come artista, con LUI, un "quaiòn" qualsiasi nella giornata di sabato 25 agosto. Ma negli ultimi anni Marescotti non ha lesinato ...

Maria Elena Boschi non è tra gli invitati alla Festa dell'Unità di Firenze. Il Pd locale : "Non è stata eletta qui" : Maria Elena Boschi non è un ospite gradito alla festa dell'Unità di Firenze. Il pd del capoluogo toscano ha invitato l'ex ministra, che negli anni scorsi aveva presenziato all'evento. Il motivo? "Abbiamo invitato solo deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini", si è affrettata a precisare al Corriere della Sera Lorenza Giani, vicesegretaria del Partito democratico locale. E la parlamentare, sottolinea il Fatto ...

Boschi stella cadente. Il partito la esclude dalla Festa dell'Unità : E dove ha trasferito anche la sua residenza politica: a inizio agosto, infatti, la donna simbolo della stagione di governo renziana ha annunciato di aver preso la tessera del partito nel Pd bolzanino,...