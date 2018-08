Fedez e Chiara Ferragni | un amore in 20 post

Chiara Ferragni e Fedez / Pochi giorni al matrimonio dell'anno : tutti gli ultimi dettagli inediti : Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio si avvicina. tutti i dettagli inediti delle nozze a Noto del primo settembre: dai fiori alla canzone del prete per la coppia...(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez - la particolare lista di nozze : "Doneremo il ricavato ad uno dei nostri seguaci" : Siamo agli sgoccioli. Il 1° settembre prossimo Fedez (al secolo Federico Lucia) e Chiara Ferragni si giureranno amore eterno convolando a nozze. La location ormai non ha più segreti: i due si sposeranno a Noto, nell'incantevole cornice barocca della valle siracusana, con rito civile.I due futuri sposini hanno deciso di rendere nota la lista di nozze a poco più di una settimana dall'evento. Niente servizi di porcellana, curiosi ...

Chiara Ferragni : le parole per Fedez prima del matrimonio : Fedez: le nuove diChiarazioni di Chiara Ferragni sul matrimonio E’ inutile negarlo: il matrimonio più atteso dell’anno, probabilmente anche di sempre, è quello che vedrà a breve protagonista la coppia formata da Chiara Ferragni e il rapper Fedez. I due, da quando si sono messi insieme, hanno sempre fatto le cose in grande. Dai festeggiamenti del compleanno di lei fino a giungere alla proposta di matrimonio fatta in diretta ...

Chiara Ferragni e Fedez - lista nozze con un progetto dei fan : Chiara Ferragni e Fedez lanciano un'iniziativa inedita alla vigilia delle nozze, come spiegano in un video diffuso da Agi.Il matrimonio è previsto per l'1 settembre a Noto e la coppia ha deciso di devolvere una somma raccolta dai propri ospiti - più una somma segreta e personale - al progetto di uno dei loro fan. Su GoFundMe è partita quindi la particolare lista nozze: sul portale si potranno donare dei soldi per finanziare questo progetto che ...

Chiara Ferragni - lato B in bella mostra : ma è acciaccata a dieci giorni dalle nozze con Fedez : Mancano dieci giorni esatti alle attesissime nozze tra Chiara Ferragni e Fedez, ma la fashion blogger si mostra un po' preoccupata attraverso un aggiornamento pubblicato con Instagram Stories....

Fedez e Chiara Ferragni - festa a Ibiza per i 5 mesi di Leone : festa grande in casa Ferragni-Lucia: la coppia più social d’Italia prossima alle nozze (QUI tutto quello che c’è da sapere) festeggia i 5 mesi di vita di Leone e, come al solito, documenta scrupolosamente i momenti salienti su Instagram. Il piccolo in braccio a mamma Chiara si fa aiutare a spegnere la candelina posta sopra un invitante budino mentre papà Fedez gongola tra un “Amore mio” e un “Patato” rivolti ...

Chiara Ferragni / Il look troppo hot scatena la polemica sui social : interviene Fedez : Chiara Ferragni e Fedez ad un passo dal matrimonio: Il mistero di J-Ax invade noadsense le pagine di gossip, sarà presente al matrimonio oppure no?(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:55:00 GMT)