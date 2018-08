F1 | Spa | incidente Bottas-Vandoorne | penalità in vista?

“Ci mancherete - non è possibile!” Ilaria Abele e Marco Lipari - i sogni Spazzati via per un incidente in piscina : Doveva essere una giornata di relax e divertimento, si è trasformata nel più tragico dei drammi. Asti fatica a riprendersi in queste ore: la comunità è attonita e sotto choc. È successo tutto in pochi minuti. La giornata estiva che improvvisamente squarcia i cuori di amici e parenti. Teatro della tragedia la villa Miretti, di proprietà del dottor Stefano Del Ponte, che si trovava ancora in vacanza ma aveva dato il permesso al figlio del custode ...

Spoiler Una Vita - puntate Spagnole : Ramon - Trini e Antonito hanno un grave incidente : Il popolare sceneggiato iberico 'Una Vita' [VIDEO] continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su Canale 5 la prossima estate, svelano che tre personaggi molto amati dello sceneggiato avranno un brutto incidente stradale. Stiamo parlando dei Palacios, ovvero don Ramon, la moglie Trini e il figlio Antonito. Anche in questo spiacevole episodio, il fratello di Maria Luisa ...

Indycar - Spaventoso incidente per Wickens. A Pocono vince Alexander Rossi : Pocono, il triangolo insidioso, l'ovale disgraziato, mette a dura prova anche questa volta il campionato Indy. Un incidente paradossale, ancor prima dello sventolio della bandiera verde, tra Rahal e ...

Incidente mortale Spaventoso. Vittima a 6 anni in modo così atroce : Un agosto di sangue lungo le strade italiane. A far da contorno ai due ‘disastri’ degli ultimi quindici giorni – dall’esplosione della cisterna GPL a Bologna al crollo del viadotto Morandi a Genova – una serie di incidenti mortali che si sono registrati nell’ultimo periodo. I giorni precedenti al Ferragosto sono stati drammatici, con un pesantissimo bilancio, specie sulle strade siciliane, isola presa ...

Incidente in Spagna - crolla passerella al Festival di Vigo : scene di panico - decine di feriti [GALLERY] : 1/6 ...

Anticipazioni Una Vita - puntate Spagnole : Felipe Alvarez Hermoso ha un terribile incidente : Nuovo appuntamento con 'Una Vita' [VIDEO], la tissima soap opera iberica che alcuni giorni fa ha perso un giovane personaggio. Si tratta di Tirso che, dopo aver bevuto acqua avvelenata, è morto nella pensione di Teresa. Gli spoiler degli episodi che molto probabilmente andranno in onda a settembre su Canale 5 svelano che Felipe sara' coinvolto in un bruttissimo incidente in carrozza. L'avvocato verra' ricoverato in ospedale e l'ex moglie Celia ...

Natale muore in un incidente in Spagna : il suo corpo dimenticato per 12 giorni in obitorio : I familiari di Natale Romeo non avevano notizie dell'uomo da 12 giorni: hanno scoperto solo ieri che il corpo era ancora chiuso in un obitorio spagnolo.Continua a leggere

Incidente sulla Sp89 morto Lorenzo Rampin fratello del sindaco di CreSpano : Tragico Incidente mortale sull’Altopiano di Asiago. Un’auto è uscita di strada lungo la strada provinciale Vitarolo tra Conco e Lusiana

Padova : Spaventoso rogo dopo un incidente sulla A4 : due morti : Padova, 6 ago., askanews, - Due morti in un grave incidente sull'autostrada A4 tra i caselli di Grisignano e Padova ovest. Si sono tamponati un furgone e un autoarticolato, carico di imballaggi di ...

Incidente stradale a Bernezzo : coinvolte un'auto e una VeSpa : Incidente a Bernezzo, nella serata di ieri , sabato 4 agosto, , lungo la strada di collegamento a Borgo San Dalmazzo. coinvolte una Vespa e un'automobile, scontratesi per cause ancora da determinare. ...

Treno merci contro tir : Spaventoso incidente ferroviario a Ternate | Foto : Lo schianto all'alba in provincia di Varese. Forse l'autore del mezzo pesante è stato ingannato dal navigatore satellitare...

Trofeo Lamborghini – Pazzesco incidente a Spa - una Huracan si schianta contro un muretto : 4 commissari rischiano la vita [VIDEO] : A otto minuti dal termine della seconda manche del Lamborghini Super Trofeo Europa sul tracciato di Spa, un terribile incidente avrebbe potuto avere conseguenze devastanti Un incidente terrificante, che avrebbe potuto causare anche la morte di alcuni commissari di pista. E’ accaduto tutto a Spa, durante la seconda manche del Lamborghini Super Trofeo Europa, quando a otto minuti dalla fine una Huracan si è schiantata contro il muretto ...