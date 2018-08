F1 – La pioggia beffa le Ferrari | Hamilton ‘scivola’ verso la pole position | mai nessuno

Gp di Germania : Vettel è fuori. Il ferrarista beffato dalla pioggia . Vince Hamilton : Luis Hamilton ha vinto il Gp di Germania . Grande delusione per la Ferrari, con Sebastian Vettel che è andato fuori pista a pochi giri dalla fine della corsa. Il pillota Ferrari, in testa...

Gp di Germania : Vettel è fuori. Il ferrarista beffato dalla pioggia : Luis Hamilton ha vinto il Gp di Germania. Grande delusione per la Ferrari, con Sebastian Vettel che è andato fuori pista a pochi giri dalla fine della corsa. Il pillota Ferrari, in testa sin dalla partenza, guidava comodamente il Gp di Germania quando ha perso il controllo della sua monoposto in curva. A mettere in difficoltà il ferrarista, probabilmente, la pioggia che aveva iniziato a scendere copiosa sul circuito tedesco. --Il pilota ...