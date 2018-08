F1 | GP Belgio 2018 | domani la gara domenica 26 agosto Programma | orario e tv

F1 - analisi qualifiche GP Belgio 2018 : Hamilton e Vettel sono pronti per un duello spettacolare a Spa : Lewis Hamilton centra la sua ennesima pole position della carriera, la numero 78, e getta le basi per un Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno quanto mai interessante scattando proprio davanti al suo rivale numero uno in ottica titolo, Sebastian Vettel. Le qualifiche di oggi si possono riassumere così. Hamilton contro Vettel, quello che vedremo domani. Finalmente. I duellanti che si sfideranno sulla pista più bella del mondo. E lo faranno ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Non avevo benzina per gli ultimi giri - che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…” : Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. L’amarezza dello ...

Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “Potevo fare la pole anche senza pioggia. Domani sarà una bella gara” : Sorride, corre e salta davanti al pubblico un raggiante Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato una splendida pole position sull’asfalto bagnato di Spa-Francorchamps e Domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno. Il quattro volte iridato ha saputo domare le condizioni meteo avverse e ha preceduto il suo rivale diretto alla corsa al titolo, Sebastian Vettel, conquistando la ...

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Potevo dare di più ma il secondo posto è buono. Abbiamo un gran passo gara” : Sebastian Vettel è stato ancora una volta beffato dalla pioggia e non è riuscito a conquistare la pole position del GP del Belgio 2018 che sembrava scontata. A Spa-Francorchamps, infatti, ha fatto capolino l’acqua nel Q3 proprio come era successo in Ungheria e Lewis Hamilton è riuscito a emergere strappando la partenza al palo proprio davanti al tedesco. Il pilota della Ferrari annuncia comunque battaglia per la gara di domani e nelle ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

F1 - QUALIFICHE GP Belgio 2018 : : F1, QUALIFICHE GP BELGIO 2018 : Spa e pioggia sono garanzia di spettacolo. Ma pioggia è anche garanzia che Lewis Hamilton sia il favorito per la pole. E così, dopo un Q1 e Q2 non esaltanti, il campione del mondo in carica centra la pole nel caos del Q3 bagnato. Secondo Vettel con Ocon e Perez clamorosamente ad occupare la seconda fila. Raikkonen (sesto) e le Red Bull restano indietro a causa di una errata strategia sul timing per ...

Griglia di partenza F1 - GP Belgio 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1, hanno regalato grande spettacolo e le emozioni non sono mai mancate sul circuito di Spa-Francorchamps dove si è definita la Griglia di partenza in vista della gara di domani. Lotta serratissima tra le Ferrari e le Mercedes per la conquista dell’ambita pole position: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno battagliato con Lewis Hamilton per la prima casella da cui scattare domani ...

LIVE F1 - GP Belgio 2018 : qualifiche in DIRETTA. Aggiornamenti e risultati in tempo reale : Alle ore 15.00 scatteranno le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per l’attesissima gara di domani, un momento cruciale dell’intero campionato. Le Ferrari hanno impressionato nelle prove libere e inseguono una prima fila tutta rossa, Sebastian Vettel ha un bisogno disperato di punti per la corsa verso il titolo iridato e Kimi ...

