F1 | GP Belgio 2018 | arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel

F1 - QUALIFICHE GP Belgio 2018 : : F1, QUALIFICHE GP BELGIO 2018 : Spa e pioggia sono garanzia di spettacolo. Ma pioggia è anche garanzia che Lewis Hamilton sia il favorito per la pole. E così, dopo un Q1 e Q2 non esaltanti, il campione del mondo in carica centra la pole nel caos del Q3 bagnato. Secondo Vettel con Ocon e Perez clamorosamente ad occupare la seconda fila. Raikkonen (sesto) e le Red Bull restano indietro a causa di una errata strategia sul timing per ...

Griglia di partenza F1 - GP Belgio 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1, hanno regalato grande spettacolo e le emozioni non sono mai mancate sul circuito di Spa-Francorchamps dove si è definita la Griglia di partenza in vista della gara di domani. Lotta serratissima tra le Ferrari e le Mercedes per la conquista dell’ambita pole position: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno battagliato con Lewis Hamilton per la prima casella da cui scattare domani ...

Alle ore 15.00 scatteranno le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per l'attesissima gara di domani, un momento cruciale dell'intero campionato. Le Ferrari hanno impressionato nelle prove libere e inseguono una prima fila tutta rossa, Sebastian Vettel ha un bisogno disperato di punti per la corsa verso il titolo iridato e Kimi

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018 , tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Incidente Bottas-Vandoorne - GP Belgio 2018/ Video ultime notizie F1 - multa in arrivo per pilota Mercedes? : Incidente Bottas-Vandoorne, GP Belgio 2018. Video ultime notizie Formula 1, il finlandese taglia la strada al rivale: multa in arrivo per pilota Mercedes? (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Sullo storico tracciato di Spa-Francorchamps si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l'ambita pole position: sarà un momento chiave dell'intero weekend e probabilmente anche di tutto il campionato considerando la particolare situazione di classifica in cui ci troviamo. La Ferrari vuole dare una

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen - ma Hamilton è vicino : Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco. Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Doppietta Ferrari - Vettel precede Raikkonen! Hamilton terzo : Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Le Ferrari hanno lanciato degli ottimi segnali in vista delle qualifiche che si disputeranno alle ore 15.00: Doppietta dei piloti in rosso con il tedesco che stampa 1:42.661 e precede Kimi Raikkonen di 63 millesimi. Lewis Hamilton però non molla ed è lì, ad appena 13 centesimi da Vettel. Quarta piazza invece per Valtteri Bottas, più ...

