F1 Belgio | Raikkonen | «Nessun guasto | colpa della benzina»

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Non avevo benzina per gli ultimi giri - che sfortuna. Ma la gara sarà diversa…” : Kimi Raikkonen era uno dei favoriti per la conquista della pole position nel GP del Belgio 2018 ma la pioggia ha rovinato i piani del finlandese nel Q3. Il pilota della Ferrari è stato costretto a rientrare ai box quando mancavano ancora più di due minuti alla bandiera a scacchi e così è stato sorpassato da diversi avversari, accontentandosi soltanto della sesta posizione sulla griglia di partenza della gara di domani. L’amarezza dello ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 3. Uno-due Ferrari con Vettel davanti a Raikkonen - ma Hamilton è vicino : Anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno si tinge di rosso Ferrari. Sebastian Vettel, infatti, piazza il miglior tempo in 1:42.661 con gomma SuperSoft, distanziando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen per appena 63 millesimi. Distacco minimo anche per Lewis Hamilton (Mercedes) che si ferma a 137 dal rivale tedesco. Per tutti gli altri il ritardo è decisamente più ampio. Quarta posizione ...

F1 - GP Belgio 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Doppietta Ferrari - Vettel precede Raikkonen! Hamilton terzo : Sebastian Vettel ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Le Ferrari hanno lanciato degli ottimi segnali in vista delle qualifiche che si disputeranno alle ore 15.00: Doppietta dei piloti in rosso con il tedesco che stampa 1:42.661 e precede Kimi Raikkonen di 63 millesimi. Lewis Hamilton però non molla ed è lì, ad appena 13 centesimi da Vettel. Quarta piazza invece per Valtteri Bottas, più ...

F1 Belgio - Ferrari più veloci - ma Raikkonen dice : «È soltanto venerdì» : SPA - ' E' stata una buona giornata, mentre la macchina non è come la vorrei e dobbiamo lavorare ancora un po' ' . questo il giudizio di Sebastian Vettel sulle sue libere in vista del Gran Premio di ...

Belgio : Raikkonen e le due Mercedes nelle FP2 : Nella seconda sessione di prove libere del GP del Belgio, miglior tempo per la Ferrari di Kimi Raikkonen, 1’43’’355, con Sebastian Vettel quinto (1’44’’129). Diversamente dal mattino, nella sessione pomeridiana i piloti hanno seguito programmi differenti in termini di pneumatici. Il pilota finlandese ha iniziato la sessione con le medium, per poi utilizzare anche set […] L'articolo Belgio: Raikkonen e le due Mercedes nelle FP2 ...

Kimi Raikkonen - GP Belgio 2018 : “Molto bene - ma è solo venerdì. Power unit nuova? Non guidavo da tre settimane…” : Kimi Raikkonen è stato assoluto protagonista delle prove libere del GP del Belgio 2018 siglando il miglior tempo assoluto di giornata. Il finlandese ha brillato nella sessione pomeridiana, interpretando al meglio il circuito di Spa in particolar modo con le gomme supersoft. Il pilota della Ferrari può seriamente ambire a un risultato di prestigio sul tracciato delle Ardenne, lo scandinavo potrebbe dover lottare anche con il compagno di squadra ...

F1 Gp Belgio – Raikkonen il più veloce - ma resta ‘Iceman’ nel post Fp2 : “pole position? Non ne parlo. Ma sul meteo…” : Kimi Raikkonen è il più veloce delle Fp2 ma, come da copione, nessun entusiasmo: per le qualifiche e la gara di Spa niente è ancora deciso Dopo il 4° posto delle Fp1 del mattino, Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 sul tracciato di Spa in prima posizione, piazzando la sua Ferrari davanti al duo Mercedes formato da Hamilton e Bottas. Intervistato nel post Fp2, il pilota finlandese ha comunque preferito utilizzare un low profile (come sempre), ...

F1 Gp Belgio – Vettel sorride a metà : “Raikkonen più contento di me per le Fp2. Power unit? Sono fiducioso” : Sebastian Vettel sorride a metà dopo il 5° posto nelle Fp2 del Gp di Belgio: il pilota della Ferrari resta comunque fiducioso in vista della gara di Spa Terminate le Fp2 sul circuito di Spa (Gp di Belgio), Sebastian Vettel ha visto ‘trasformarsi’ il primo posto delle Fp1 del mattino nella quinta posizione del pomeriggio. Intervistato nel post Fp2, ai microfoni di Sky Sport il pilota tedesco ha potuto sorridere solo a metà: ...