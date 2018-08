F1 | Belgio | pole Hamilton poi Vettel

Gp Belgio - piove sulle qualifiche : Hamilton in pole : Roma, 25 ago., askanews, - Settantottesima pole position in carriera, quinta per Lewis Hamilton a Spa per il Gp del Belgio in programma domenica, dodicesima prova del mondiale di Formula1. Ancora una ...

Lewis Hamilton - GP Belgio 2018 : “Potevo fare la pole anche senza pioggia. Domani sarà una bella gara” : Sorride, corre e salta davanti al pubblico un raggiante Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica, infatti, ha centrato una splendida pole position sull’asfalto bagnato di Spa-Francorchamps e Domani scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno. Il quattro volte iridato ha saputo domare le condizioni meteo avverse e ha preceduto il suo rivale diretto alla corsa al titolo, Sebastian Vettel, conquistando la ...

F1 - GP Belgio 2018 : arriva la pioggia e Lewis Hamilton centra la pole davanti a Vettel. Raikkonen 6° davanti alle Red Bull : arriva la pioggia e, ancora una volta, dà una generosa mano a Lewis Hamilton (Mercedes) che centra la pole position del Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno grazie ad un ultimo tentativo perfetto su asfalto viscido. 78esima pole in carriera per l’inglese. Il campione del mondo in carica ha preceduto il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel (Ferrari) di 726 millesimi. Per tutti gli altri i distacchi si possono assolutamente definire ...

F1 Gp Belgio – Raikkonen il più veloce - ma resta ‘Iceman’ nel post Fp2 : “pole position? Non ne parlo. Ma sul meteo…” : Kimi Raikkonen è il più veloce delle Fp2 ma, come da copione, nessun entusiasmo: per le qualifiche e la gara di Spa niente è ancora deciso Dopo il 4° posto delle Fp1 del mattino, Kimi Raikkonen ha chiuso le Fp2 sul tracciato di Spa in prima posizione, piazzando la sua Ferrari davanti al duo Mercedes formato da Hamilton e Bottas. Intervistato nel post Fp2, il pilota finlandese ha comunque preferito utilizzare un low profile (come sempre), ...

Formula 1 GP Belgio. Pole a 245 di media nel 2017 e quest'anno? : La storia della Formula 1 è passata da qui Questo sarà il 63° GP del Belgio valevole per il mondiale. Solo tre GP contano più edizioni: Gran Bretagna 69, Italia 68 , quest'anno salirà a 69, , Monaco ...