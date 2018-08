F1 | analisi qualifiche GP Belgio 2018 | Hamilton e Vettel sono pronti per un duello

Ginnastica - Europei 2018 : la Francia vola - Italia fuori - Melnikova splende - Adlerteg-Derwael show. Tra conferme e sorprese - analisi qualifiche : Le qualifiche degli Europei 2018 di Ginnastica artistica hanno regalato qualche conferma e alcune sorprese in una giornata emozionante all’SSE Hydro di Glasgow ma con un livello tecnico mediamente non eccellente, salvo alcuni lampi. Le troppe assenze hanno messo in difficoltà le varie formazioni e anche lo spettacolo ne ha risentito sotto il profilo agonistico. Analizziamo la situazione più da vicino. SQUADRE – La Francia ha fatto ...

F1 - GP Ungheria 2018 : analisi delle qualifiche. La pioggia è il punto debole della Ferrari. Ma in gara può cambiare tutto : Le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, ancora una volta emozionanti e sul filo del rasoio, hanno confermato un aspetto: potremmo essere già ora nel momento decisivo della stagione. Per quale motivo, dato che mancano ancora tantissime gare? È presto detto, Lewis Hamilton sta ottenendo il massimo in una fase nella quale la sua vettura non è la migliore del lotto e sta minando le certezze di Sebastian Vettel e Ferrari. Anche in questo fine ...

Formula 1 - GP Germania. L'analisi tecnica delle qualifiche di Hockenheim : Hamilton KO per un problema idraulico Il quattro volte campione del mondo inglese è stato costretto a parcheggiare la sua W09 a bordo pista per dei problemi al circuito idraulico che hanno creato ...

F1 - analisi qualifiche GP Germania 2018 : Ferrari perfetta - Mercedes a due facce - passo indietro per la Red Bull - Haas sempre più in alto : Le qualifiche di questo Mondiale di Formula Uno 2018 sono sempre state particolarmente emozionanti. Oggi in occasione di quelle del Gran Premio di Germania, addirittura, si è alzata addirittura l’asticella, sia per il problema di Lewis Hamilton, sia per la pole di Sebastian Vettel, sia per il duello tutto finlandese per la seconda posizione. Gli spunti, come al solito, sono numerosi. Andiamo ad analizzare i più importanti. Vettel ha ...

F1 - analisi qualifiche GP Gran Bretagna 2018 : Lewis Hamilton si supera per precedere le Ferrari - Red Bull lontane - Haas solide - Leclerc stupisce : Le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 sono state tra le più emozionanti e vibranti degli ultimi anni, e Lewis Hamilton ha dovuto estrarre tutto quello che aveva da sè, e dalla sua vettura, per mettersi in pole position. Le Ferrari spaventano nella “tana” della Mercedes, mentre le Red Bull annaspano e precedono di poco le Haas, sempre più in rampa di lancio. La Mercedes centra l’ennesima partenza al ...