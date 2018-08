: Zampata di #Seb ?? Il tedesco è il più veloce nelle #FP3 ???? Due #Ferrari davanti a tutti ???? #Vandoorne - #Bottas, il… - SkySportF1 : Zampata di #Seb ?? Il tedesco è il più veloce nelle #FP3 ???? Due #Ferrari davanti a tutti ???? #Vandoorne - #Bottas, il… - SkySportF1 : È caccia alla Pole a @circuitspa ???? Seguite le Qualifiche LIVE ?? #SkyMotori - SkySportF1 : Le due Rosse davanti a tutti ?? Ma #Hamilton è vicinissimo ?? I primi 3 in 52 millesimi ?? #Leclerc 13°???? È arrivata l… -

Sotto la pioggia, il leader mondiale Lewiscentra la(78.ma in carriera) sul circuito di Spa.Il pilota inglese della Mercedes ferma il crono a 1'58"179. Accanto a lui in prima fila parte la Ferrari di Sebastian(1'58"905), meno abile disul bagnato. A sorpresa, in seconda fila,le due Force India del francese Ocon e del messicano Perez, staccati di 3". Qualifiche in sordina: proprio poco prima della Q3,decisiva per la griglia, ecco la pioggia a sconvolgere gli equilibri. Soltanto sesto Raikkonen.(Di sabato 25 agosto 2018)