Euro | ora Savona torna sul piano B

L'Europa dice no al governo : «Ipocriti - allora niente sbarchi» : Duello a suon di schiaffi (poco) diplomatici tra L'Europa, che non trova l'accordo sulla richiesta italiana di redistribuire i migranti della Diciotti, e il premier Conte, Salvini e Di Maio,...

Basket - Italia-Repubblica Ceca : Finale Europei Under 16 femminili 2018. Data - programma - orari e tv : L’estate delle nazionali giovanili si chiude con l’Italia Under 16 femminile che arriva in Finale agli Europei di categoria. Le azzurrine, dopo aver eliminato Francia e Spagna ed esser rimaste imbattute nel corso del torneo, affronteranno la Repubblica Ceca, un’altra nazionale che non ha finora mai perso. Per la rappresentativa italiana, allenata da Giovanni Lucchesi, si crea dunque l’opportunità di andar via dalla ...

Ciclismo su pista - Europei Juniores/U23 : ancora tante medaglie per l’Italia : Azzurri inarrestabili anche nella quarta giornata di prove ad Aigle – medaglie d’oro nello Sprint individuale donne U23 e nell’Omnium femminile JRS, bronzo nell’Omnium maschile JRS, argento nella Corsa a Punti maschile U23 Continua ad arricchirsi il bottino della Nazionale italiana ai Campionati Europei pista Under 23 e Juniores. Un’altra giornata trionfale per la selezione azzurra, che nel quarto giorno di ...

Golf - Eurotour : Pavan migliora la sua posizione al Real Czech Masters : Nel D+D Real Czech Masters il malese Gavin Green in vetta. Paratore 36°, out Manassero Un ottimo Andrea Pavan, da quinto a terzo con 134 (65 69, -10) colpi, ha consolidato la sua posizione in alta classifica nel D+D Real Czech Masters sul percorso dell’Albatross Golf Resort (par 72), a Praga nella Repubblica Ceca. Si sono ben difesi Nino Bertasio, 19° con 137 (66 71, -7), e Renato Paratore, 36° con 139 (67 72, -5), mentre è uscito al ...

Padova - ricattò il capo-amante chiedendogli 150mila Euro : ora vuole patteggiare : L’impiegata “ricattatrice” Sara Andretta ha chiesto di patteggiare due anni per il reato di estorsione. Residente a Loria in provincia di Treviso, è stata arrestata lo scorso maggio dopo avere incassato dalla vittima, un imprenditore dell’Alta Padovana suo ex amante e suo ex capo, ventimila euro.Continua a leggere

Tre lavoratori in nero a Portopalo : azienda multata di 11 mila Euro : Nell'ottica del contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti ed alla nascita di discariche abusive, i Carabinieri della Stazione di Portopalo di Capo Passero hanno deferito in Stato di libertà ...

Juventus - il titolo sfiora 1 Euro per azione : la capitalizzazione avvicina il miliardo : Non si ferma la crescita per la Juventus in borsa. Dopo il picco per CR7, il titolo dei bianconeri sta continuando a salire. L'articolo Juventus, il titolo sfiora 1 euro per azione: la capitalizzazione avvicina il miliardo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Copenhagen-Atalanta - Ritorno Europa League 2019 : data - programma - orario e tv : L’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 a Reggio Emilia contro la squadra danese del Copenhagen ed ora è a 90′ dalla fase a gironi di Europa League: in Danimarca però nella gara di Ritorno gli orobici dovranno vincere o pareggiare con gol. Va da sé che un altro pareggio a reti inviolate porterebbe la contesa ai supplementari. La partita che deciderà chi entrerà a far parte delle 48 squadre che si contenderanno la qualificazione alla ...

Dazi auto - da Trump solo mosse lettorali. Con l'Europa la trattativa è aperta : ROMA - Il presidente Trump torna a tuonare e nuvoloni neri minacciano di nuovo il mondo dell'automotive con i titoli del settore sotto pressione in tutte le principali piazze del pianeta....

Moody's peggiora stime PIL dell'Italia e conferma Europa più solida : Per l' economia di Eurolandia conferma una "crescita più solida" , anche se in rallentamento al 2,1% nel 2018 ed all'1,8% nel 2019. "Le tensioni commerciali degli Stati Uniti con la Cina ...

La propaganda social di Matteo Salvini ora la paghi tu : e ci costa mille Euro al giorno : Il primo giorno al Viminale il ministro dell'Interno ha assunto come collaboratori tutti i membri dello staff di comunicazione, incluso il figlio di Marcello Foa. Aumentando a tutti lo stipendio (tanto non sono soldi suoi). E sull'Espresso in edicola da domenica, l'inchiesta su come funziona la propaganda grilloleghista Il figlio di Marcello Foa è stato assunto nello staff di Salvini. E si occupa della propaganda " La politica oggi? È peggio ...

Galaxy Note 9 : più di 1000 Euro per il dispositivo Samsung/ Il phablet sfiora la perfezione grazie alla S-Pen : Galaxy Note 9: più di 1000 euro per il dispositivo Samsung. Il phablet coreano sfiora la perfezione grazie alla nuova S-Pen e alle inedite caratteristiche introdotte. (Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:08:00 GMT)

DIRETTA Atalanta-Copenhagen - Europa League 2019 LIVE : su che canale vederla in tv e a che ora : Oggi giovedì 23 agosto, alle ore 20.00, si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019. La Dea ha superato brillantemente due turni preliminari e si è così garantita il match di spareggio per accedere alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. Gli orobici partiranno con i favori del pronostico ma la formazione danese non va sottovalutata, ha grande esperienza in questi ...