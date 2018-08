Epic Games sotto accusa per l’installer di Fortnite per Android | affetto da una grave

Nuovi problemi Fortnite al 16 agosto - Epic Games chiamata agli straordinari : Un mondo di gioco sempre in continuo divenire quello di Fortnite, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che da un annetto a questa parte ha sostanzialmente riscritto le regole dell'universo videoludico. Milioni e milioni gli utenti che ogni giorno non fanno mancare il proprio supporto, con gli accessi che moltiplicano anche gli incassi del publisher, in virtù di microtransazioni che compensano i mancati introiti (non) generati dalla ...

Ex dipendenti Epic Games annunciano Soundfall : Soundfall è un action game musicale che fonde dinamiche da twin-stick shooter con elementi presi in prestito dai rhythm game. Il gioco è in sviluppo presso lo studio indipendente di Drastic Games, formato da ex dipendenti di Epic Games.Come riporta VG247, il giocatore vestirà i panni della giovane Melody, che si ritroverà suo malgrado nel mondo di Symphonia. Mentre cercherà un modo per ritornare a casa, verrà coinvolta nella lotta per salvare il ...

Perchè Fortnite per Android snobberà Play Store? Epic Games svela i motivi : L'arrivo di Fortnite sui sistemi Android è ormai soltanto questione di giorni: il Battle Royale di Epic Games si appresta a fare il suo esordio anche sui device dotati di sistema operativo del robottino verde, con gli sviluppatori che si sfregano le mani in vista di un allargamento della community assolutamente importante. Certo, uno degli elementi più discussi di questi ultimi giorni è stata la scelta di Epic Games di non diffondere Fortnite ...

Fortnite su Android solo dal sito di Epic Games : a rischio sicurezza smartphone : Fortnite su Android sta diventando un caso? La lotta tra Epic Games e Google potrebbe portare ad una seria falla nella sicurezza degli smartphone Android. Ma la disputa tra i due attori mette in evidenza anche quanto affermato dall’UE, con Android Google detiene un monopolio. Il contrasto tra Google ed Epic Games Il contrasto tra Google ed Epic Games sta assumendo i connotati di un vero e proprio caso Fortnite. La questione, come spesso ...

Fortnite su Android : Epic Games conferma che il gioco non arriverà su Google Play : Nelle scorse settimane si erano inseguite con discreta insistenza numerose voci secondo le quali Fortnite, il cui arrivo è ormai imminente su Android, non sarebbe stato disponibile su Google Play.Nell'etere erano infatti comparse alcune immagini che ritraevano le istruzioni per scaricare il gioco dal sito di Epic Games tramite il browser dello smartphone, e lo stesso studio ha oggi confermato che questo sarà l'unico modo per giocare al Battle ...

Fortnite : la versione Android potrebbe non essere scaricabile dal Play Store - ma dal sito di Epic Games : Fortnite, il popolare Battle Royale free-to-Play è atteso a breve su Android. A quanto pare però sembra che il titolo non si appoggerà al Play Store, bensì al sito di Epic Games.Come riporta XDA, sul sito ufficiale di Fortnite sono state trovate delle stringhe che spiegano come scaricare e installare Fortnite Mobile tramite il browser, con qualche cenno ai permessi di sicurezza da attivare su Android per installare apk provenienti da altre ...

Epic Games : grazie al successo di Fortnite la compagnia vale ora 8 miliardi di dollari : Fortnite è sicuramente il gioco più popolare al mondo e grazie al suo incredibile successo il valore di Epic Games è salito vertiginosamente: secondo gli analisti di Bloomberg, la compagnia ora vale circa 8 miliardi di dollari.Come segnalato da GamesIndustry, il rapporto, che tiene conto di tutte le attività di profitto di Epic Games, quindi incluso anche Unreal Engine, conferma che il valore di Epic oscilla tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari, ...

Fortnite : Epic Games svela tutte le novità dell'aggiornamento 5.10 : Con il nuovo aggiornamento 5.10 di Fortnite, prendono il via i festeggiamenti per il primo anniversario del popolare gioco di Epic.Lo studio ha da poco condiviso le note della patch sul sito ufficiale, dove è possibile leggere il changelog completo.L'update introduce varie torte di compleanno sparse in tutto il mondo e vi permetterà di ottenere speciali oggetti estetici a "tema compleanno" completando incarichi e sfide. Read more…

Secondo un programmatore di Epic Games nella prossima generazione console si avrà a che fare con l'Uncanny Valley : Il programmatore di Epic Games Kim Libreri ha affrontato, in occasione di un'intervista, il tema della così detta "Uncanny Valley", ovvero una teoria Secondo la quale la visione di figure umane a massimi livelli di fotorealismo provoca una sensazione spiacevole nell'osservatore.Secondo lo sviluppatore questa "problematica" verrà a affrontata nella prossima generazione videoludica, riporta WCCFtech.Libreri sostiene infatti che i futuri hardware ...

Cosa è andato storto con la modalità Parco Giochi di Fortnite? Epic Games dice la sua : Il 27 giugno 2018, il giorno in cui Parco Giochi è finalmente arrivata tra le playlist di Fortnite, rimarrà probabilmente scolpito nei ricordi dei membri di Epic Games per molto tempo. Una volta che l'attesa modalità fu disponibile, milioni di giocatori avviarono il matchmaking e l'intera infrastruttura online del gioco finì rapidamente per collassare, costringendo il team di sviluppo a rimuovere prontamente Parco Giochi da Fortnite.Ci vollero ...

Fortnite - il battle royale di Epic Games - annuncia il record di ricavi : Il mondo dei videogiochi è un settore davvero in salute, con un numero di utenti in continuo aumento e con un giro di affari superiore ai cento miliardi di dollari all'anno. Nel 2017 l'ambiente ha visto un vero e proprio sconvolgimento al suo interno, merito di un genere praticamente nuovo, quello dei battle royale, dove l'obiettivo è uno solo, ovvero quello di rimanere l'unico (in caso di partite in singolo) o gli unici (in caso di match in ...

Diretta Fortnite Summer Skirmish del 14 luglio : orario e streaming del torneo ufficiale Epic Games : Fortnite Summer Skirmish debutta stasera, sabato 14 luglio. Si tratta del primo torneo ufficiale targato Epic Games. Sta per finire quindi l’attesa degli appassionati del gioco perché lo sviluppatore ha annunciato ufficialmente l'ora di inizio del primo evento ufficiale della Summer Skirmish di Fortnite, che potrà essere interamente visionato tramite Twitch, il player lo trovate in basso. orario e Diretta streaming del Fortnite Summer ...

Epic Games svela Fortnite Stagione 5 : Pass Battaglia e tutte le novità : Fortnite ha dato il via alla Stagione 5 con nuovi contenuti carichi di sorprese per la Battaglia Reale. Epic Games ha prima svelato le immagini teaser per la Stagione 5 e finalmente sono stati confermati tutti i dettagli trapelati nel corso degli ultimi giorni. Di seguito vi proponiamo tutte le novità dalla Stagione 5 di Fortnite. Pass Battaglia, veicoli e bilanciamento delle armi Non poteva mancare un nuovo Battle Pass che può essere ...

Epic Games svela le novità dell'aggiornamento di Fortnite che segna l'inizio della Stagione 5 : Oggi è un giorno importante per tutti i fan del popolare Fortnite, perché da oggi parte la nuova Stagione 5. La quinta Stagione viene accompagnata dal nuovo aggiornamento che introduce alcune interessanti novità. Il changelog completo è visibile sul sito ufficiale di Fortnite.Come segnalano i colleghi di VG247, l'update 5.00 introduce un nuovo bioma desertico e le nuove aree Paradise Palms e Lazy Links, oltre ad altre location più piccole senza ...