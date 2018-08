Emilia Romagna – Allerta Arancione 25 26 Agosto 2018

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo “temporali di forte intensità - vento e mareggiate” : “Un minimo depressionario in rapido transito sull’Italia del nord determinerà condizioni di spiccata instabilità sulla nostra regione nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 agosto. Per la giornata di sabato 25 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte intensità ad iniziare dal pomeriggio. Per la giornata di domenica 26 agosto sono previsti: – temporali diffusi anche organizzati di forte ...

Al via la vendemmia in Emilia-Romagna : produzione in aumento : Al via in Emilia Romagna la vendemmia, che si apre con il ritorno dei voucher che assicurano al settore uno strumento a bassa burocrazia, agile e flessibile che semplifica le procedure per l’assunzione di manodopera per periodi limitati. Lo comunica Coldiretti regionale annunciando che la vendemmia 2018 in Emilia Romagna segna anche il ritorno alla “normalità” produttiva dopo il crollo quantitativo (–23%) causato dalle bizze meteorologiche del ...

Siccità Emilia Romagna : la Regione autorizza i prelievi dai corsi d’acqua : Via libera della Giunta regionale a prelievi d’acqua controllati in alcuni tratti di corsi d’acqua dell’Appennino romagnolo. Obiettivo, il contrasto della crisi idrica estiva che sta mettendo in difficolta’ l’agricoltura di diverse aree di quelle zone. Il provvedimento della Giunta, che potrà’ essere ritirato se le condizioni cambieranno, restera’ in vigore fino al 30 settembre 2018. “Si tratta di ...

Terremoto - forte scossa in Emilia Romagna. La terra trema ancora in Molise : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Emilia Romagna, con particolare riferimento a Parma e Reggio Emilia. L'epicento del sisma è stato riscontrato a 3 km a nord di...

Ferrovie Emilia Romagna - FER - - lavori in progress per la sicurezza : Teleborsa, - Da domenica 19 agosto FER, Ferrovie Emilia Romagna, apre al pubblico la tratta Casalecchio-Vignola dopo l'istallazione del sistema di sicurezza SCMT, Sistema Controllo Marcia Treno , di ...

Allerta meteo Emilia Romagna : criticità arancione per la Romagna : Nuova Allerta meteo per temporali sull’Emilia-Romagna. L’Allerta diramata dalla Protezione Civile ha una validità di ventiquattro ore – dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani e prevede un codice arancione per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e un codice giallo per le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Sul resto della regione l’Allerta e’ ferma sul codice verde. Per la giornata di domani, ...

Maltempo : oltre 50 interventi vigili fuoco in Umbria - pioggia e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] : 1/4 ...