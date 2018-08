Elisa Isoardi | promozione mostruosa | Rai | così fa dimenticare Antonella Clerici

Elisa Isoardi su Instagram : "Siate un cancello aperto". Pioggia di critiche : "Vai a dirlo al tuo compagno!" : È stato travolto da una valanga di critiche il post pubblicato su Instagram da Elisa Isoardi, compagna di Matteo Salvini. La futura conduttrice de "La prova del cuoco" ha postato una poesia dell'autore Gio Evan, nel quale si parla di cancelli aperti: "Non abbattetevi, non siete muri, non siate muri - si legge nelle ultime righe - ricordatevi che le nostre giornate migliori sono iniziate aprendo il cancello, perciò siate un cancello ...

“Dillo a Salvini”. Tutti contro Elisa Isoardi. Questa frase fa discutere e la rete si infuria. Cosa è successo : Elisa Isoardi manda in soffitta l’estate 2018 e si getta a capofitto sul lavoro. Anche perché, l’anno televisivo che sta per arrivare sarà forse il più impegnativo della sua carriera: un conto è fare da supplente, un altro è esserne la titolare del bancone più ‘seguito’ dagli amanti della cucina. Sì, perché come noto da inizio settembre la compagna di Matteo Salvini sarà la nuova padrona di casa de La Prova del Cuoco: ...

La Prova del Cuoco 2018 : ecco chi ci sarà con Elisa Isoardi : E’ in fase di definizione il cast della nuova edizione de La Prova del Cuoco, il cooking show di Raiuno condotto da Elisa Isoardi E’ quasi tutto pronto per la nuovissima edizione de La Prova del Cuoco, la prima senza Antonella Clerici. Al timone del cooking show quotidiano il pubblico troverà Elisa Isoardi che per l’occasione ha voluto al suo fianco un volto noto del piccolo schermo. Di chi si tratta? Andrea Lo Cicero a La ...

La prova del cuoco anticipazioni : chi affiancherà Elisa Isoardi : anticipazioni La prova del cuoco: svelati i protagonisti All’addio di Antonella Clerici a La prova del cuoco è seguito lo scorso giugno anche quello di Anna Moroni. La cuoca di Gubbio, legatissima alla conduttrice di Legnano, ha deciso infatti di lasciare il cooking show di Rai1 per dedicarsi alla famiglia e al marito Tonino. A partire dal 10 settembre, Elisa Isoardi a La prova del cuoco non potrà perciò contare sulle ricette e la verve ...

