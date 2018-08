E' stallo per nave Diciotti Sesto giorno a Catania per 150 migranti

Telenovela Ilva - stallo sugli esuberi : rischiano tremila operai : A inizio settembre la FimCisl, la sigla sindacale più cauta sulla vicenda Ilva, chiederà agli altri sindacati di categoria di indire uno sciopero generale. Intanto tutti hanno deciso di disertare i ...

Italia : ancora stallo Diciotti - contatti Paesi Ue per soluzione :

Diciotti - ancora stallo per nave a porto Catania con 177 migranti : Roma, 22 ago., askanews, - Secondo giorno attraccata al porto di Catania, settimo giorno dal salvataggio dei migranti naufraghi. Questa la situazione della nave Diciotti della Guardia costiera ...

Ryanair - rischio nuovi scioperi per "stallo" in trattativa con piloti irlandesi : La trattativa tra Ryanair e il sindacato dei piloti irlandesi non è sfociata nell'accordo che avrebbe messo la parola fine al braccio di ferro intrapreso tra le parti. Reale è ora il rischio di nuovi ...

Sylvester stallone è tornato in sala attrezzi per tornare nei panni di Rambo : Avrà anche 72 anni, ma sfoggia un fisico invidiabile che allena con lo spirito di abnegazione dei suoi personaggi più famosi. Sylvester Stallone, che su Instagram mostra il duro allenamento a cui si sta sottoponendo per prepararsi al quinto capitolo della saga di Rambo, le cui riprese inizieranno a settembre, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. L’attore americano tornerà a vestire i panni (e a mostrare i muscoli) dell’ex ...

Rai - lo stallo continua : per il presidente rischio slittamento a settembre : ROMA Le mani dei partiti sulla Rai continuano ad essere voraci. Il cda è ancora senza presidente e lo stallo non si sblocca con Matteo Salvini che tiene il punto su Marcello Foa e la Commissione di ...

stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Calciomercato Lazio - ipotesi Correa. stallo per Gomez - domani arriva Ibañez : Aumentare la qualità offensiva: è questo l'obiettivo attuale di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio. Sono diversi i calciatori valutati, per comprendere la soluzione migliore per qualità e ...

Fiorentina - stallo Pjaca : Corvino pensa ad altri due “super nomi” : Fiorentina, Jesè ed El Shaarawy sono le alternative validissime a Pjaca, il calciatore della Juventus ha una valutazione eccessiva per le casse viola Fiorentina, la richiesta della Juventus per Pjaca spaventa. I bianconeri vorrebbero 20 milioni di euro per cedere il calciatore croato, subito o con obbligo di riscatto, troppi per le casse della viola. Il ds Corvino sta dunque pensando di virare su due obiettivi, non certo nuovi dalle parti ...

Gelmini : stallo su migranti si supera con modifica regolamento Dublino : Roma – “#migranti Da una parte il ‘niet’ dei Paesi di Visegrad, dall’altra la decisione dell’Ue sulla Libia, considerata un porto non sicuro. Qualche risultato si ottiene alzando i toni, ma lo stallo nel quale ci troviamo si puo’ superare solo con la modifica del regolamento di Dublino”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo ...

Mastallone come ai Caraibi : paradiso per i milanesi :

Roma - Monchi : "Trattativa in stallo per Florenzi. Mertens? Non è un obiettivo" : Il ds giallorosso, nel giorno della presentazione di Coric e Bianda, chiude al belga del Napoli, mentre non si nasconde su Forsberg: ''Mi piace da prima del Mondiale''

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : ULTIME NOTIZIE/ CR7 - è stallo alla messicana con Florentino Perez... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS, ULTIME NOTIZIE sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 18:25:00 GMT)