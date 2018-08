E senza i documenti di avvio attività | chiusa a Pachino agenzia di pompe funebri

Dà un passaggio a due stranieri senza documenti : condannato giovane : Fermato al traforo del Monte Bianco, è stato condannato a 9 mesi di carcere e 24mila euro di multa per aver dato un...

Roma : Respinti perchè senza documenti - aggrediscono portiere albergo : Roma – La vicenda ha visto quali protagonisti una coppia di origini peruviane. I due, in piena notte, si sono presentati in un hotel nella zona della Stazione Termini ed hanno chiesto di potervi alloggiare. Al diniego del portiere, dovuto alla mancanza del documento d’identita’ della ragazza, si e’ scatenata la violenza. Il giovane ha iniziato a colpirlo con pugni e calci accanendosi con particolare violenza, utilizzando ...

Vaccini - verso l’autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la scuola? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...

Accetta un lavoro in Nigeria - chef veneto sequestrato con la moglie : “senza soldi e documenti” : Accetta un lavoro in Nigeria, chef veneto sequestrato con la moglie: “Senza soldi e documenti” Terribile esperienza a Lagos per Fabio Gibilisco che, assieme alla moglie Silvia, aveva Accettato un lavoro in un ristorante di lusso: “Ci hanno pagato il biglietto, poi è cominciato l’incubo. Siamo riusciti a rientrare solo grazie all’aiuto di un giocane […] L'articolo Accetta un lavoro in Nigeria, chef veneto sequestrato con ...